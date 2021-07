Opravdová vesmírná turistika začala. Bezos s hosty strávili minuty v kosmu

S mírným zpozděním několik minut po 15. hodině našeho času se vydala z kosmodromu One v západním Texasu raketa New Shepard 2.0. Na jejím vrcholu byla umístěna kapsle pro posádku, v níž byli čtyři pasažéři: aktuálně nejbohatší člověk světa a zakladatel Blue Origin Jeff Bezos, jeho bratr Mark, 82letá průkopnice letectví Wally Funková a 18letý mladík Oliver Daemen, který získal místo jako účastník aukce o něj. Více o posádce a přípravách letu se dozvíte z článku Nejbohatší člověk světa poletí vlastní raketou do kosmu spolu s teenagerem.

Nikdo jiný na palubě nebyl, vše probíhalo automaticky a velice rychle. Do čtvrt hodiny byli pasažéři zpátky na zemi s tím, že se během cesty dostali do několikaminutového stavu beztíže a na chvíli překročili i hranici vesmíru.

Blue Origin @blueorigin Key Mission Stats from #NSFirstHumanFlight: Crew capsule apogee: 347,563 ft AGL / 351,210 ft MSL (105 km AGL / 107 km MSL) Booster apogee: 347,188 ft AGL / 350,835 ft MSL (105 km AGL / 106 km MSL) Elapsed mission time: 10:10 Max ascent velocity: 2,233 mph (3,595 km/h) oblíbit odpovědět

Start New Shepard 2.0 s označením NS4 zajistil jediný motor BE-3, který má tah 490 kN, ale zvládne snížit výkon na pětinu, aby mohla raketa později sama měkce přistát při rychlosti 8 km/h. Jako palivo slouží kapalný vodík s kyslíkem. K oddělení od samotné kapsle došlo po necelých třech minutách od startu.

Tento modul s posádkou označovaný jako Crew Capsule již sám vystoupal nad Kármánovu hranici ve výšce 100 kilometrů, která je obecně uznávanou hranicí mezi zemskou atmosférou a vesmírným prostorem. Nejvyššího bodu své dráhy dosáhl asi čtyři minuty po startu.

Zatímco nosná raketa začala klesat zpět k zemi, čtveřice lidí v modulu si tři až čtyři minuty užívala stav beztíže. Raketa po svém přibližně sedmiminutovém letu přistála vertikálně v texaské poušti asi dvě míle od místa startu. Modul pak na zem bezpečně dosedl deset minut a dvacet dvě sekundy po startu. Vyžil k tomu padáky a pomocné trysky, které zpomalily klesání až na přibližně 1,5 kilometru za hodinu. Vesmírní turisté tak na cestě strávili asi jedenáct minut. Zhruba stejný čas trvalo, než se po přistání otevřely „dveře“ Crew Capsule.

26. ledna 2016

Vše tak proběhlo podle plánů a my si můžeme letopočet 2021 zapsat jako rok zahájení masivnější vesmírné turistiky. Bezos totiž není sám, kdo se o tuto obchodní příležitost zajímá.

Souboj miliardářů

Bezose v soutěži rodící se lukrativní vesmírné turistiky o devět dnů předstihl majitel konkurenční firmy Virgin Galactic Richard Branson. Ten se 11. července zúčastnil prvního a úspěšného letu firemního raketoplánu VSS Unity k hranici vesmíru s kompletní šestičlennou posádkou. Bezose to však nechalo klidným, neboť Branson podle něj do vesmíru nedoletěl. Unity totiž vystoupal pouze nad 80 kilometrů a tuto výšku uznávají za hranici vesmíru „jen čtyři procenta světa“, nechal se slyšet šéf Blue Origin.



Jak v případě VSS Unity, tak modulu vyneseného raketou New Shepard každopádně jde „jen“ o takzvané suborbitální lety. To znamená, že nedosáhnou oběžné dráhy kolem Země.

To SpaceX má větší plány. V září vyšle plně civilní posádku na několikadenní orbitální let na palubě kapsle Crew Dragon. Sám Elon Musk si zaplatil let u již zmíněné firmy Virgin Galactic vlastněné Richardem Bransonem.

11. července 2021

