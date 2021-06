Další firma sází na vesmírný turismus, startup nabízí „levné” lety balonem

Jeff Bezos se na raketě své firmy Blue Origin nechá vystřelit do vesmíru 20. července, společně s bratrem Markem. Poletí s nimi i třetí pasažér, který si svou „jízdenku” pořídil v nedávné dražbě za 28 milionů dolarů (téměř 600 milionů Kč). Zájemci o let se společností Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona si mohli pořídit letenku za 200 až 250 tisíc dolarů. Floridská firma Space Perspective nyní nabízí podobný zážitek za poloviční cenu.

Místo rakety totiž turisty sveze balonem. Minulý týden společnost úspěšně dokončila se svým prototypem s názvem Neptune One testovací let. Obří balon naplněný vodíkem se společně se zkušební kabinou s odpovídajícími rozměry vznesl z floridského poloostrova do výšky 33,04 kilometru, informovala firma na svých stránkách. Poté sestoupil zpátky na zem a přistál podle plánu v Mexickém zálivu zhruba 80 kilometrů od pobřeží.



Ve středu pak firma spustila rezervace letenek na lety naostro, které by měly odstartovat v roce 2024. Jeden balon vynese do stratosféry celkem osm cestujících, z nichž si každý zaplatí 125 tisíc dolarů. Firma to prezentuje jako let do vesmíru, přestože podle různých definic takto nelze označit nadmořskou výšku 30 kilometrů. Například podle NASA vesmír „začíná” až ve výšce 50 mil nad mořem (80,5 kilometru).



„Ve skutečnosti definice vesmíru neexistuje,” namítá spoluzakladatelka firmy Jane Poynterová v rozhovoru s agenturou Bloomberg. „Z této výšky (30 km) vidíte Zemi tak, jak ji vidí i astronauti,” říká. Na rozdíl od nich však zájemci o let se Space Perspective nemusí procházet žádným výcvikem a balon je vynese mnohem pohodlněji než raketoplán. „Je to stejně snadné a přímočaré jako let komerčními aerolinkami,” tvrdí Poynterová.

Zakladatelé společnosti Space Perspective Taber MacCallum a Jane Poynterová spolupracovali už v 90. letech na projektu, který zkoumal možnosti založení kolonie na Marsu. Dvojice také radila Elonu Muskovi s jeho pilotovanými lety do vesmíru, nebo stála za nejvyšším letem balonu v historii, který vystoupal na téměř 41,5 kilometru nad mořem.

Vesmírný balon totiž stoupá k nebi rychlostí běžné jízdy na kole, 20 kilometrů v hodině. Celková doba letu má být šest hodin, test z minulého týdne trval šest hodin a 39 minut. Cestující budou mít v kabině k dispozici toalety, bar nebo připojení k wi-fi. Průměr kabiny s panoramatickými okny na pozorování Země má mít necelých pět metrů.



Oproti tomu plně nafouklý balon má rozměry, do nichž by se vešel celý fotbalový stadion. Je vyroben z pevného polyethylenu a po naplnění vodíkem má výšku 700 stop (213 metrů). Firma zvolila vodík, protože hélia je kvůli koronavirové krizi nedostatek. Podobné katastrofy jaká se přihodila vzducholodi Hindenburg (která shořela v roce 1937 a byla rovněž naplněna vysoce hořlavým vodíkem, pozn. red.) se Poynterová neobává. „Vzducholodě nejsou stavěny pro vodík. U balonů nedošlo v souvislosti s vodíkem k žádné nehodě už od prvních letů v 18. století,” říká.

O letenky je podle ní enormní zájem. Prvních 25 kusů zmizelo během předprodeje z nabídky za necelou hodinu. Space Perspective chce v prvním roce provozu provést 25 letů, posléze se chce dostat u každé startovací lokality na 100 letů ročně. Jedinou podmínkou vhodného místa ke startu je blízkost dostatečně rozlehlé vodní plochy, kde balon svůj let zakončí. Tam na něj čeká speciální plavidlo, které pojme celou kabinu pro cestující a doveze je na břeh. Stejný postup využívá podle Poynterové i Muskova vesmírná společnost SpaceX.