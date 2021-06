Dražba Bezosovy vesmírné jízdenky skončila. Vítěz za ni dal půl miliardy

Podle Ariane Cornellové, obchodní ředitelky Blue Origin, se aukce zúčastnilo 7 600 uchazečů ze 159 zemí světa. Vítěz však musí kromě ceny samotné zaplatit i aukční poplatky ve výši 6 procent.

Výherce se podívá do vesmírného prostoru společně s miliardářem a zakladatelem technologické firmy Amazon Jeffem Bezosem a jeho bratrem Markem. Posádka by měla být čtyřčlenná, jméno posledního člena mise do vesmíru zatím není známo.

Výtěžek z aukce poputuje na charitu založenou společností Blue Origin, jejímž cílem je propagovat vědu, technologii, strojírenství a matematické vzdělávání mezi mladými studenty.

V kosmu za 11 minut

Stroj vzlétne z amerického města Van Horn v západním Texasu. Půjde o takzvanou suborbitální misi, při níž se loď dostane pouze na okraj oběžné dráhy Země. Vystoupat by měla asi 100 kilometrů nad zemský povrch, a to za 11 minut. Cestující se pak na tři minuty odpoutají a budou se pohybovat volně po kabině během stavu beztíže. Pak se vrátí zpět.



Podle deníku The Wall Street Journal bude mít výherce pouhých šest týdnů na přípravu mise. Musí mimo jiné podepsat formulář, že v případě nehody nebude firmu Blue Origin žalovat. Musí také splnit určité fyzické požadavky, například zdolat sedm pater schodů na vrchol odpalovací rampy za 90 sekund.

Společnost Blue Origin byla založena v roce 2000 a zaměřuje se na suborbitální kosmické lety. Sestrojila znovupoužitelnou raketu New Shepard, jejíž první zkušební let proběhl v roce 2015. Od té doby absolvovala již více než deset letů. V červenci však půjde o první let, jehož se účastní lidská posádka. Cílem společnosti je prodávat letenky široké veřejnosti a nabídnout jim tak krátké výlety do vesmírného prostoru.