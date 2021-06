Z vesmíru se už nevracej. Proti Bezosovi vznikají petice, mají tisíce podpisů

Nejznámější petice s názvem „Nedovolte Jeffu Bezosovi se vrátit zpět na Zemi“ podepsalo do nedělního večera více než 33 000 lidí. Podobných petic je však v oběhu po celém světě mnohem víc. Informoval o tom portál NPR.

„Pokud se Bezos opravdu vydá do vesmíru, měl by tam již zůstat. Miliardáři by neměli existovat,“ stojí v petici, která se kromě Bezose věnuje i dalším světovým miliardářům. Mezi ty patří i zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg či vlastník automobilky Tesla Elon Musk.

Zakladatel technologické firmy Amazon se do vesmíru podívá již 20. července letošního roku. Jeff Bezos se tam vydá na lodi své společnosti Blue Origin, která vyslala svůj stroj směrem k oběžné dráze již patnáctkrát. Cestu s ním absolvuje i jeho bratr Mark a další dva lidé, jejichž jména společnost prozatím nezveřejnila. Do stroje se vejde až šest osob.

Jedním z pasažérů bude i vítěz dražby, který za cestu po boku bratrů Bezosových nedávno zaplatil necelých 28 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 580 milionů korun. Firma Blue Origin však drží jméno tohoto vítěze prozatím v anonymitě.

Raketa New Shepard odlétá zhruba za měsíc z amerického Texasu. Let bude trvat asi deset až jedenáct minut a řídit jej bude počítač. Loď se dostane přibližně 100 kilometrů nad povrch moře a cestující během letu zažijí asi tři minuty stavu beztíže.

Bezos si touto cestou splní svůj dětský sen a podle některých tím zažehne novou éru v komerčních letech do vesmíru. S Bezosem však do vesmíru chtějí i další miliardáři. Řadí se k nim i Richard Branson, který má v úmyslu se připojit ke zkušebnímu letu do vesmíru na lodi své společnosti Virgin Galactic.