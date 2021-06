Pražské letiště rozšiřuje seznam destinací, přímých linek bude víc než 70

České aerolinie by měly v červnu přidat spojení z Prahy na Maltu, na stejné trase bude pravidelně létat také společnost Air Malta. Na pražské letiště se zároveň vrátí dopravci Iberia, Eurowings a Wizz Air, kteří po pandemické pauze obnovují své lety.

Ryanair jich obnovuje 12, mezi destinacemi jsou například Košice, chorvatský Zadar nebo jordánská metropole Ammán. Skupina Smartwings v červnu obnoví 17 linek do destinací v Řecku, Španělsku či Turecku. Nabídne také přímý let z Prahy do izraelského Tel Avivu, informovalo letiště.

Kromě pražských letů obnoví český dopravce v červnu i pravidelné linky z letišť v Brně a Ostravě. Zde k nynějším spojením do Egypta a Turecka přibudou destinace Heraklion, Rhodos, Kos, Zakynthos, Korfu, Burgas a Varna.

„V následujících týdnech a měsících očekáváme další nárůst provozu i počtu odbavených cestujících. Poptávka Čechů po cestování se zvyšuje a pomůže tomu nejen probíhající očkování obyvatel dalších věkových kategorií, upravené podmínky pro cestování, ale také plánované zavedení covid pasů, které cestování po Evropské unii sjednotí,“ tvrdí ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

Kompletní letové řády a informace k prodeji letenek najdou cestující na stránkách jednotlivých dopravců. Pražské letiště také připravilo speciální web s přehledem všech aktuálně dostupných destinací včetně informací o aktuálních ochranných opatřeních.

Nově obnovené přímé lety z Prahy DESTINACE DOPRAVCE Ammán Ryanair Bari Ryanair Dublin Ryanair Edinburgh Ryanair Korfu Ryanair Košice Ryanair Milán/Bergamo Ryanair Pisa Ryanair Palma de Mallorca Ryanair Rhodos Ryanair Řím/Ciampino Ryanair Zadar Ryanair Alméria Smartwings Antalya Smartwings Burgas Smartwings Cagliari Smartwings Chánia Smartwings Dubrovník Smartwings Karpathos Smartwings Kefalonia Smartwings Menorca Smartwings Olbia Smartwings Preveza Smartwings Samos Smartwings Soluň Smartwings Tel Aviv Smartwings Valencia Smartwings Varna Smartwings Zakynthos Smartwings Düsseldorf Eurowings Larnaka Wizz Air Malta Air Malta Malta ČSA Madrid Iberia Zdroj: Letiště Praha