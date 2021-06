PŘEHLEDNĚ: Kam si lze zaletět z Prahy? Destinací je téměř 70, další přibývají

Nejvíc pravidelných linek provozují na pražském Letišti Václava Havla dopravci Smartwings a Ryanair. Zástupci letiště v úterý informovali, že v rámci obnovování spojů po koronavirové krizi přidají v červnu zhruba dvě desítky destinací.

Do konce června by mělo být možné letět z Prahy přímo do celkem 92 míst, převážně v Evropě. Na červenec je nyní naplánováno spuštění dalších čtyř destinací: italské Florencie. španělské Girony, francouzského Nice a portugalského ostrova Sal v Kapverdech. Vyplývá to z informací na webu letiště.

Přehled aktuálně dostupných a chystaných přímých letů z Prahy (mapu lze přiblížit):

Od prvního srpna bude navíc možné létat z Prahy do egyptské Taby a 22. září by mělo na seznamu destinací přibýt město Šardžá ve Spojených arabských emirátech. Nejvíc přímých letů z hlavního města je do Řecka (do konce června by jich mělo být celkem 15) a Španělska, kde jich má být do konce léta taktéž 15.

Pražské letiště kvůli koronavirové krizi loni po letech rekordních počtů odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, to je nejméně za posledních pětadvacet let. V posledních týdnech ovšem provoz postupně roste. V dubnu letiště odbavilo téměř 102 tisíc cestujících, meziměsíčně o 15 procent více.