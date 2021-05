Letišť už je dost. Piráti a Starostové chystají návrat k železnici

Piráti a STAN mají v programu převedení peněz z nejrůznějších dopravních projektů primárně na železnici, seznam prioritních staveb posvěcený ne vládou, ale Poslaneckou sněmovnou a ­dlouhodobou stabilizaci peněz do dopravní výstavby.

Zajímavé na programu aktuálně nejsilnějšího uskupení však není pouze to, co je v něm napsáno, ale i to, co tam není. Jako například investice do letecké dopravy.

„Naše koncepce rozvoje letecké dopravy, a to se nezlobte, opravdu spočívá ve vybudování sítě vysokorychlostních železničních tratí. Na výstavbě paralelní dráhy pražského letiště netrváme a koncept mezinárodního letiště do každého kraje je rovněž neúspěšný,“ řekl MF DNES dopravní expert Pirátské strany Ondřej Polanský.

Priority na dvacet let

Celá řada tuzemských regionů je už nyní obsluhována ze zahraničních letišť a tento trend se v případě moravskoslezského regionu ještě rozšíří s výstavbou plánovaného obřího letiště západně od Varšavy. Právě cesty Čechům k těmto velkým vzdušným přístavům má z velké části umožnit právě vysokorychlostní železnice.

Ta nemá být jen nejstěžejnějším dopravním módem, ale i jakýmsi pilotním projektem, jak postupovat v přípravě staveb i v jiných druzích dopravy. Přestože ještě před pár lety zájem o vysokorychlostní železnici nebyl, nyní výstavbu rychlotratí slibuje většina parlamentních stran.

Podobným přístupem by Piráti a Starostové v dopravní výstavbě přistupovali i k ostatním projektům. Namísto toho, aby o prioritách ve výstavbě do budoucna rozhodovalo to, zda je možné nějakou stavbu protlačit přes odpor ekologů a dalších odpůrců, chtějí vytvořit dlouhodobé dvacetileté plány prioritních staveb, na kterých by se shodla většina v Poslanecké sněmovně.

Další změnou uvedenou ve volebním programu zveřejněném v úterý by měla být i desetiletá fixace peněz, které stát do dopravní výstavby vloží. Nyní se totiž o jejich výši licituje při každém rozpočtovém vyjednávání, což neumožňuje stavebním firmám dlouhodobě plánovat a výstavbu to zpomaluje.

Jistotu nemají ani dálnice

Síť rychlotratí za více než šest set miliard korun, kterou do dopravního plánovaní zapojila vláda expremiéra Bohuslava Sobotky, do značné míry změní dopravní potřeby i u druhů dopravy. Piráti proto budou prosazovat přehodnocení některých letitých plánů na dálniční výstavbu.

Příkladem takového projektu podle Polanského může být středočeská část D3 přes Posázaví. „Nevím, zda jsme tak bohatí, zda si můžeme dovolit dálnici za miliardu korun za kilometr v době, kdy se vedle dokončuje tradiční železniční koridor. Do jižních Čech vede souběžná dálnice D4 a chystá se zkapacitnění I/3 mezi Mirošovicemi a Benešovem,“ uvedl zástupce Pirátů.

Přehodnocení dopravních priorit nebo trasování by se ale nemělo týkat staveb ve vysokém stupni přípravy, nebo takových, jejichž části jsou už rozestavěné, jako je například Pražský okruh.

Ekologičtěji, tedy levněji

Příklon k ekologičtější dopravě se pochopitelně bude týkat i individuální dopravy a městské mobility, ve které má posilovat podíl bezmotorové dopravy, ale i dopravy veřejné. K tomu mají dopomoci i moderní komunikační technologie.

„Posílat velký autobus objíždět vesnice a ­svážet dva lidi je neefektivní. Umíme si ale představit, že bude fungovat doprava menšími vozidly, která se bude umět odjezdem přizpůsobit potřebám cestujících,“ uvedl David Witosz, který je garantem dopravní oblasti za Piráty. Snížení energetické náročnosti v dopravě se tak bude řídit heslem: „Kam můžete v krátkém čase dojít, nemá smysl jezdit. Kam vás může svézt někdo jiný, nemá smysl jezdit sám.“

Nejde přitom jen o program pro velká města, dodává dopravní expert za Starosty Václav Bernard. Řada vesnic spoléhá na vlakové a­ autobusové spojení. Pakliže bychom chtěli využít jízdní kolo, musí vzniknout infrastruktura. My bychom například chtěli cyklostezkou propojit Kdyni s Domažlicemi, dodal Bernard, který je zároveň starostou Všerub na Domažlicku.