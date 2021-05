Rusko nevpouští do svého prostoru letadla, která se vyhýbají Bělorusku

Dopravce Austrian Airlines zvolil alternativní trasu do Moskvy i na základě žádosti čelních představitelů EU, kteří tento týden unijním dopravcům doporučily, aby se vyhýbali běloruskému vzdušnému prostoru. Důvodem je nedělní incident, kdy Bělorusko pomocí vojenské stíhačky donutilo přistát letadlo s kritikem tamního režimu.



Ruské úřady nyní odmítly povolit dvojici letů evropských dopravců, kteří unijní apel vyslyšeli. Společnost Austrian Airlines své rozhodnutí odůvodnila doporučením evropského leteckého regulátora EASA a upravila trasu čtvrtečního letu z Vídně do Moskvy.



„Změna trasy letu musí být schválena úřady. Ruské úřady nám ho nedaly. Společnost Austrian Airlines tak byla nucena zrušit dnešní let z Vídně do Moskvy,“ citovala ve čtvrtek zástupce firmy agentura TASS.



Na letecké lince z Prahy do Moskvy se chce Bělorusku vyhýbat i český dopravce ČSA. Vyjádření firmy redakce zjišťuje. Přerušení letů nad Běloruskem již oznámily aerolinky Ryanair, SAS, Finnair, Lufthansa, KLM, Air France, LOT, airBaltic a z mimoevropských například Singapur Airlines.



Moskva už odmítla i let z Paříže

Ve středu zrušily čtvrteční let z Paříže do Moskvy francouzské aerolinky Air France. Mluvčí dopravce to agentuře Reuters vysvětlil „provozními důvody souvisejícími s oblétáním běloruského vzdušného prostoru, které vyžaduje nové povolení ruských orgánů ke vstupu do jejich vzdušného prostoru“.

Air France létá do Moskvy několikrát týdně, svůj páteční let dopravce zatím nezrušil, přestože bude opět potřebovat povolení ruské strany. Středeční let Air France z Paříže do Petrohradu proběhl bez problémů, přičemž letadlo se běloruskému vzdušnému prostoru vyhnulo.

Francie je jednou z evropských zemí, které v diplomatické roztržce s Běloruskem zaujaly tvrdší postoj, když zrušila tamním státním aerolinkám Belavia provozní práva. Belavia musela až do 30. října zrušit lety do destinací v osmi zemích, a to v Belgii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Španělsku a do Kaliningradu, který tvoří součást Ruské federace.

Aerolinky ve čtvrtek oznámily, že je k tomu donutil zákaz vydaný některými evropskými zeměmi. Od pátku pozastaví provoz dopravci Belavia i Česko, na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu.