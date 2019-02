Smlouva ministerstva na mýto platí, úřad zamítl rozklad Kapsche

„V rozhodnutí o rozkladu předseda úřadu zamítl námitky společnosti Kapsch týkající se nepřezkoumatelnosti, nezákonnosti a nesprávnosti prvostupňového rozhodnutí. Zejména se neztotožnil s námitkou, že úřad nesprávně vyhodnotil platnost a účinnost předběžného opatření,“ píše v tiskové zprávě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).



Obě rozhodnutí jsou pravomocná, Kapsch proti nim může podat žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Kapsch v rozkladu namítal, že ÚOHS ve svém rozhodnutí špatně vyhodnotil platnost a účinnost předběžného opatření v rozhodnutí z loňského září.



ÚOHS v tomto rozhodnutí zčásti řízení zastavil a zčásti zamítl námitky firmy Kapsch, která v napadeném tendru neuspěla. Rozhodnutí však nenabylo právní moci a podle námitky Kapsche tak platilo předběžné opatření, které ministerstvu zakazovalo uzavřít smlouvu s vítězem tendru až do pravomocného rozhodnutí.



„Předpokládali jsme stejně jako ÚOHS, že předběžné opatření zůstává v platnosti do doby, než se úřad vypořádá s naším případným rozkladem. Ze strany ministerstva dopravy je však zřejmě možné cokoliv. Je zjevné, že jsme svědky předem připraveného divadla. ÚOHS doručil rozhodnutí teprve ve 13 hodin, ale už v 16 hodin ministr dopravy oznamuje, že se stihl vzdát rozkladu a podepsat smlouvu s vítězem,“ uvedl loni v září mluvčí společnosti Kapsch David Šimoník.



Loni v září ministerstvo dopravy podepsalo desetiletý kontrakt s vítězným konsorciem firem CzechToll/SkyToll, které budou od roku 2020 vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy.

„Nový systém bude satelitní, měl by být modernější. Já kdybych to trošku chtěl připodobnit, tak vyměníme kvalitně fungující Nokii 3010 za moderní smartphone, takže to je asi něco, co se stane na našich silnicích,“ prohlásil v září ministr dopravy Dan Ťok s tím, že díky nové smlouvě na výběr mýta ušetřil daňovým poplatníkům miliardu ročně.