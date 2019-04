Kraje chtějí zpoplatnit necelých 120 kilometrů silnic, zbytek má být bez mýta

Celkem kraje vybraly jen pět úseků, kde jim vybírání kamionového poplatku nevadí, řekla MF DNES předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová. Největší problém byl nad dohodou o zpoplatnění silnice I/38, která prochází hned třemi kraji. „Vede přes kraje Vysočinu, Středočeský a Liberecký kraj. Vysočina chce nulovou sazbu, Liberecký chce nulovou sazbu a Středočeský kraj chce zpoplatnit svůj úsek Poděbrady - Čáslav,“ uvedla Vildumetzová, která zároveň řídí Karlovarský kraj.

Kromě úseku z Poděbrad do Čáslavi souhlasí kraje se zpoplatněním rovněž na úseku I/3 Z Mirošovic do Mezna, I/4 z Prahy do Jíloviště, I/35 z Turnova do Jičína a I/37 Hradce králové do Pardubic.

Rozsah zpoplatněných silnic mírně omezilo i ministerstvo dopravy, které detailněji přepočítalo všechny navržené úseky. V připravované vyhlášce se tak namísto původně požadovaných zhruba 900 kilometrů hovoří o 870 kilometrech. Například u zmiňovaného úseku I/4 z Prahy do Jíloviště totiž ministerstvo původně počítalo se zavedením poplatku od křížení s Pražským okruhem, které se ale ještě nachází na území hlavního města. Ve vyhlášce ale počítá se zkráceným úsekem, který bude začínat zhruba na úrovni vysílače Cukrák.

Zavedení nulového mýta měl být kompromis mezi požadavky obcí a vlády, která se k rozšíření zpoplatněné sítě zavázala a stanovala jej i jako jeden z podstatných kritérií výběrového řízení na nového provozovatele mýtného systému. Memorandum pak krajům umožnilo, aby si samy vybraly, kde kamiony platit budou, a kde bude stát dopravcům za průjezd posílat pouze prázdné faktury.

Zcela zrušit povinnost vybírat mýto na uvedených silnicích totiž není možné. Ministerstvo by tím ohrozilo výsledky miliardového tendru, ve kterém správu mýta po skončení letošního roku vyhrálo konsorcium firem Czechtoll a SkyToll.