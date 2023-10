Žně po letech půstu. Cestovky se předhánějí, kdo turistům naservíruje lepší letadlo

Letoun španělských aerolinek Worldt2ly má Der Touristik objednaný na provoz trojice přímých linek do Vietnamu, na Kubu a Dominikánskou republiku nacházející se na sousedním ostrově. „Komfort samotného letu je pro klienty v dnešní době čím dál důležitější, proto jsme na tyto dálkové lety chtěli moderní a nové letadlo. Airbus A350-900 tuto podmínku jednoznačně splňuje,“ vysvětluje mluvčí CK Fischer Jan Bezděk důvody pro objednání obřího širokotrupého stroje, který se mimo jiné pyšní tichou kabinou.

Podle Bezděka si už v současnosti objednalo exotickou dovolenou s dopravou tímto strojem na deset tisíc klientů. Počet odbavených cestujících totiž bude zásadní pro ekonomiku jeho provozu. Jde totiž o velký stroj s kapacitou 432 cestujících, který se týdně na pražské Ruzyni pro nové cestující otočí třikrát.

Ve srovnání s tím boeing 787 Dreamliner polských aerolinií LOT, který vozí cestující konkurenčního Čedoku, je s kapacitou 252 osob mnohem menším strojem. Českým turistům Čedok nabízí přímá spojení kromě zmiňované Srí Lanky rovněž na Madagaskar, do Keni, Tanzánie, Dominikánské republiky a Thajska.

„Cestovní ruch dostává v letošní sezoně nové impulzy v dálkových charterech, které se objevily v loňské sezoně a letos se rozšiřují do nových destinací, jako je Srí Lanka, Thajsko nebo Vietnam. To jsou destinace, které na přímých letech bez mezipřistání nebyly k dispozici. Za mě se trochu obávám kapacity, ale to ukáže až čas, zda je tato obava lichá, nebo ne,“ uvedl při nedávném hodnocení letošní letní turistické sezony viceprezident Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Ekonomické obavy ale klienty trápit nemusí, pro ně je objednání dálkových letadel pro český turistický trh jen výhodou, uzavřel Papež.