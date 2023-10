Pražské letiště změní fungování terminálů. Při odletech mohou vznikat zmatky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Tradiční rozdělení prvního a druhého terminálu na tuzemském největším letišti vezme zasvé. Tedy alespoň podle plánů současného vedení ruzyňského letiště. Zatímco dnes platí, že z Terminálu 2 se létá takzvaně na občanku do zemí schengenského prostoru a z jedničky mimo bezcelní prostor EU do budoucna by se měla letadla přistavovat k terminálům nikoliv podle cílové destinace, ale podle aerolinky.