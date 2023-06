Der Touristik spouští přímé chartery na Kubu nebo do Vietnamu

„Poprvé budeme mít dálkové letadlo. Airbus A350-900 patří k nejmodernějším letadlům současnosti. Má o 25 procent nižší spotřebu oproti ostatním modelům a je o poznání tišší,“ uvedl Jiří Jelínek, předseda představenstva Der Touristik Eastern Europe, kam Fischer i Exim Tours patří.

Skupina Der Touristik je tak po Čedoku druhá, které českým dovolenkářům zajistila pro exotické dovolené dálkové letadlo. V Červnu 2021 Čedok představil Airbus A330-200 pro lety do Karibiku nebo na Madagaskar.

Zájem Čechů o exotické dovolené totiž v poslední době zažívá dramatický nárůst. Za uplynulou sezonu do exotických destinací jako jsou Maledivy, Seychely, nebo Mauricius a další směřovalo z Prahy 112 tisíc českých turistů. V doposud nejsilnější zimní sezoně před covidem z přelomu let 2018 a 2019 to byl jen 76 tisíc, uvedl Roman Pacvoň z Letiště Praha.

„Letadlo odstartuje vždy z Bratislavy, poletí do Prahy na dotankování a z pražského letiště už pak přímo do destinace,“ uvedl Jelínek. Celková kapacita letadla je 432 cestujících. Létat se bude vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od letošního října do příštího května. Místa cestovní kancelář plánuje primárně prodávat v rámci dovolenkových balíčků, pokud se neprodají, mohou se zbylé letenky nabízet i samostatně.

Ceny Vietnamu budou začínat těsně pod 33 tisíci korunami. „To je cena pobytu se snídaní, v případě All Inclusive pobytu je pak cena týdenního pobytu 37 tisíc korun,“ uvedla produktová ředitelka Der Touristik Jolana Zavadilová. Týdenní pobyt v Cayo Santa María na Kubě bude začínat na částce 29 990 korun a stejnou startovací cenu má i sedmidenní pobyt v Punta Cana v Dominikánské republice.