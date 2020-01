Elektromobil v Česku je vzácný jev. Za deset let jich má být dvě stě tisíc

Do deseti let už nebudou majitelé elektroaut za exoty, plánuje vláda. Prozatím počty elektromobilů v ulicích českých měst rostou velmi pomalu, letošní rok by však měl znamenat obrat a lidé by měli vozidla na elektřinu kupovat více.