Levnější parkování, jízda v pruhu pro autobusy. Britové zvýhodní elektroauta

Velká Británie se chce zbavit produkce emisí do roku 2050 a zvýšení prodeje elektroaut je jedním z opatření, které mají pomoci tohoto cíle dosáhnout. Nová registrační značka by se měla objevit na britských silnicích do konce roku 2021.

V anglickém Nottinghamu už podobné opatření funguje. Majitelé elektroaut zde mohou zažádat o zvláštní samolepku na svoje vozidlo a následně jezdit v pruzích pro autobusy.

Do roku 2040 chce britská vláda zakázat prodej aut, které používají fosilní paliva. Nápad na zelené registrační značky je součástí vládního programu „Road to Zero“ s rozpočtem 1,5 miliardy liber. Britský ministr dopravy Grant Shapps před měsícem slíbil, že vyčlení 70 milionů liber na vybudování tří tisíc dobíjecích stanic pro elektroauta napříč zemí.

„Chceme, aby se taková auta stala normou, a aby je bylo možné nabít stejně jednoduše jako smartphone,“ řekl Shapps pro The Daily Telegraph. A právě v tom může být problém. Nabít si smartphone sice není nic těžkého, trvá to ale mnohem déle než natankovat plnou nádrž (psali jsme zde).

Britská vláda žádá veřejnost aby si vybrala mezi třemi designy. Značka může být buď celá zelená, může mít zelený proužek nebo zelenou tečku.

Registrací elektroaut v Británii přibývá, Češi stagnují

Trh Velké Británie s elektroauty zaznamenává čím dál vyšší obraty. Podle statistik obchodního sdružení pro britský automobilový průmysl SMMT bylo za rok 2019 nově registrováno ve Velké Británii víc jak 25 tisíc elektrických aut, zatímco v roce 2018 jich bylo jen 11 tisíc. I přesto, že číslo narostlo o 122 procent, stále se jedná jen o zlomek automobilového trhu.

Češi se naproti tomu od minulého roku příliš nepolepšili. Podle tiskové zprávy Svazu dovozců si od ledna do září 2019 nově zaregistrovali 507 elektrických osobních automobilů a 25 elektrických lehkých užitkových vozů. Vloni jich bylo registrováno v první kategorii 618 a ve druhé 22.

Britové se inspirovali kanadskou provincií Ontariem. Tam mohou řidiči se zelenou registrační značkou jezdit v pruzích, které jsou vyhrazeny pro autobusy a pro vozidla s jedním a více spolujezdci. I Norsko má svůj způsob, jak odlišit elektroauta od těch ostatních. Jejich značky sice nejsou zelené, za to mají na začátku písmenko „e“.

Benefity mohou uškodit autobusové dopravě

Nové registrační značky a výhody s nimi spojené mají i své oponenty. Například advokátní orgán zastupující provozovatele autobusů ve Velké Británii Confederation of Passenger Transport si myslí, že by bylo chybou dovolit elektroautům jezdit v pruzích vyhrazených pro autobusy.

„Autobusová infrastruktura je už teď značně zastaralá a potřebuje investice. Pokud vláda dovolí některým autům využívat tyto pruhy, přetíží je. Dostaneme tak lidi z autobusů zpět do automobilů, z nichž většina elektrická není,“ řekl výkonný ředitel společnosti Graham Vidler pro BBC.

Zelené registrační značky pro Brity jsou stále ještě v plenkách. Dosud se neví, zdali odlišnou značku dostanou pouze noví majitelé elektroaut nebo i ti, co jezdí bez emisí už delší dobu. Možné je i to, že bude povinná pro všechny vlastníky elektromobilů.