Dron zachraňuje životy. Poprvé přinesl orgán k transplantaci

Čtyřiačtyřicetiletá příjemkyně ledviny z Baltimoru na vhodný orgán čekala osm let. „Je to úžasné, před lety by něco takového člověka ani nenapadlo,“ říká o neobvyklém způsobu, jakým jí byl transplantát doručen.

Letouny bez posádky mají v doručování medicínských produktů velkou budoucnost. Pár dronů už takto funguje v Africe.



Podle organizace United Network for Organ Sharing, která řídí transplantace v USA, bylo loni na seznamu čekatelů ve Státech skoro 114 tisíc lidí. Jeden a půl procenta orgánů přepravovaných k transplantaci „nezvládlo“ dopravu a u skoro 4 procent se přeprava zpozdila o dvě nebo více hodin. Drony by procento selhání mohly snížit, píše BBC.

„Doručit orgán od dárce k pacientovi je posvátná služba s mnoha měnícími se faktory. Je důležité, abychom našli cestu, jak to dělat lépe,“ míní Joseph Scalea z Marylandské univerzity, jeden z chirurgů, který transplantaci prováděl.

„Díky výjimečné spolupráci chirurgů, techniků, federální leteckého úřadu, lidí, kteří orgán našli, pilotů, sester a nakonec i pacienta, jsme udělali průkopnický průlom v transplantování orgánů,“ doplnil.



Cesta o délce necelých pěti kilometrů vyžadovala zapojení nové technologie, včetně na míru vyrobeného dronu schopného nést orgán, kamery a monitorovacího systém. Nechyběl ani komunikační a bezpečnostní systém pro let nad hustě obydleným regionem. Zařízení bylo vybavené také padákem.

„Pokud dokážeme, že to funguje, pak můžeme zkusit orgány bez doprovodu člověka dopravovat na mnohem větší vzdálenosti,“ těší se Charlie Alexander, šéf neziskové organizace podporující dárcovství orgánů The Living Legacy Foundation of Maryland. „Potřebovali bychom méně pilotů a snížila by se bezpečnostní rizika, která s sebou přeprava orgánů nese,“ dodal.