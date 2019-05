VIDEO: Dubajská policie chce létat na dronech. Sebevražda, říká expert

„Dotýkáme se budoucnosti“, „sci-fi se stává v Dubaji skutečností“, „futuristické sny ožívají“… Ona zpráva vzbudila i takové titulky. Může za ně S3 2019, model létající motorky společnosti Hoversurf, který se stal součástí výbavy dubajské policie. Hoverbike, jak firma svůj vynález nazývá, ji stál 150 tisíc dolarů a slibuje si od něj, že se stane rychlým dopravním prostředkem pro lokality, které jsou silniční motorkou nebo autem těžko dostupné.

„V současnosti se s hoverbikem učí létat dva týmy a počty navyšujeme,“ cituje magazín The Drive Khalida Nassera Alrazooquiho, generálního ředitele oddělení umělé inteligence dubajské policie. Do roku 2020 by podle něj Dubaj chtěla mít celou letku.

Startupová firma Hoversurf zatím napjatě očekává, zda s jejím strojem bude prominentní zákazník spokojený a kolik létacích motorek si případně objedná. „Během příštího měsíce nebo dvou by nám měli dát vědět, chtějí-li víc. Budou-li mít zájem o třicet čtyřicet, dostanou je,“ uvedl za dodavatele Joseph Segura-Conn.

Projekt odpovídá ambicím Dubaje budovat si reputaci města budoucnosti. A též finančním možnostem metropole, jejíž policejní vozový park zahrnuje například i Bugatti Veyron a Aston Martin, jak připomíná server Drones UAV Report.

Policejní vzdušný amputátor

Dojem však celý nápad rozhodně neudělal na všechny. „Hoverbike budu nazývat podle toho, čím opravdu je, smrtelně nebezpečnou věcí. Tento vzdušný amputátor je nejnebezpečnějším dopravním prostředkem v historii všech nebezpečných dopravních prostředků,“ uvádí například v magazínu Drone DJ inženýr a certifikovaný pilot dronů Chris Monti.

A vzdušnou motorku podrobuje kousavé kritice. Tak zaprvé, její baterie ji udrží ve vzduchu pouze deset až pětadvacet minut. Zadruhé, stroj je podle něj extrémně hlučný, a to i když výrobce slibuje, že výrobní model je o deset procent tišší než prototyp. Především však stroji vyčítá bezpečnostní problémy.

Nemá totiž ochranné oblouky kolem vrtulí. „Ty proto mohou amputovat pilotovy kotníky, pokud neudrží nohy v předepsané pozici. V případě nehody mu mohou useknout hlavu. A samozřejmě mohou zranit kohokoli, kdo se stroji dostane do cesty,“ vypočítává.

A varovně připomíná, že se firma chlubí dokonce tím, že na létání s jejím hoverbikem, který nabízí i movitým soukromým zájemcům, není potřeba žádná letecká licence. Firma totiž splnila kritéria americké Federal Aviation Federation.

Z hoverbike je v rozpacích i šéfredaktor časopisu Aerospace magazine Tim Robinson. Pro CNN uvedl, že stroj je „velmi omezený“, pokud jde o jeho využití pro policejní práci. Nápad se však pokusil zachránit s tím, že i tak by s ním mohlo být „hodně zábavy“.

Tak docela však projekt pře palubu nehází. Věří, že další vylepšení, zejména v životnosti baterie, by mohla letovou dobu prodloužit. Oním směrem podle CNN vyhlíží i Hoversurf a dubajská policie. Sází buď na lepší technologii baterie, nebo výkonnější pohonný systém. A firma prý již takový má, měl by být menší, tišší, bezpečnější a efektivnější. Právě ten by měly mít nové modely. O výrobu strojů pro Hoversurf se ucházejí tři výrobní místa, jedno právě v Dubaji.

Projekty snažící se využít drony pro dopravu lidí zažívají boom, tvrdí Robinson. Dodává, že dosud se jich ohlásilo na sto, čítají obdobné stroje jako hoverbike i létající auta. K mání je podle něj spousta konfigurací, externí rotory, křídla, žádná křídla… „Nikdo přesně neví, co bude mít úspěch, co vyjde. Myslím, že dnešek je pro inovace v leteckém průmyslu vzrušující, skvělá doba,“ dodal.

Hoversurf, původně ruská firma, která se však usadila v Kalifornii, hodlá do čtyř pěti měsíců představit dvoumístné létající auto. Prodávat by ho chtěla již v roce 2020.