Problémový úsek D1 se rozšíří o jeden pruh, dokončí ho jiná firma

„Ta stavba je na jednotlivých stavebních objektech více než dva měsíce za svým harmonogramem,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. V poslední době se organizace a koordinace stavby zhroutila, prohlásil. V úseku vznikají velké dopravní komplikace i kvůli tomu, že ho silničáři nemohou za nepříznivého počasí řádně udržovat.

Posunutí svodidel kvůli rozšíření D1 by měly zajistit ještě nynější firmy. Pokud nebudou schopné to provést, postará se o to podle mluvčího ŘSD, které už kvůli tomu oslovilo jinou firmu. „Oslovili jsme ji přímo. V zájmu urychlení těchto prací nebudeme soutěžit,“ řekl Rýdl. Název této firmy podle něj zatím nelze zveřejnit.

Střed dálnice je pod sněhem a ledem. Kvůli uvolnění provizorních svodidel podle Rýdla tam už ŘSD posílá sypač a domlouvá frézu.

Rychlost zůstane v tomto úseku omezená i po rozšíření jízdních pruhů. Opravit ještě bude potřeba kaverny, jež vznikly na 600 metrech opravované D1. Zasahují do jednoho metru pod jízdní pás směrem od středové části dálnice. „Svodidla můžeme posunout jenom do té míry, abychom neohrozili provoz,“ řekl mluvčí.

Ředitelství silnic a dálnic minulý týden vyzvalo stavební firmy, které modernizují úsek D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, aby do dnešního dne práce přerušily. A ostře se v pondělí vyjádřil i ministr dopravy.



„Předpokládám, že dneska té firmě odejde výzva, že ji z té stavby vyhazujeme a budeme hledat zhotovitele, který ten úsek dokončí. Já bych rád, aby to bylo co nejdřív,“ řekl Ťok. Stát má podle jeho odhadu v rezervě deset procent z celkové částky, které na aktuální úpravy využije. Celková zakázka modernizace úseku činila 1,75 miliardy korun.

Balík sankcí za 30 milionů

Mluvčí ŘSD dnes novinářům na opravované části dálnice ukázal dva dopisy. Uvedl, že v jednom ŘSD ukládá konsorciu firem první balík sankcí v hodnotě 30,7 milionu korun za zpožděnou stavbu dálničního nadjezdu na 104. kilometru. Další sankce budou podle Rýdla následovat. „Předpokládáme stovky milionů korun,“ řekl k možné výši pokut.

Ve druhém dopise ŘSD odstupuje od smlouvy o dílo. „To znamená, zahajujeme právní kroky k tomu, abychom rozvázali smlouvu,“ řekl Rýdl. Dopis podle něj bude odeslán dnes. Předpokládá, že vzhledem k legislativním lhůtám bude moci ŘSD převzít zpět staveniště někdy v lednu. „V nejbližší možné době připravíme nové výběrové řízení, abychom vybrali nového zhotovitele,“ uvedl mluvčí. Opravy téměř 14 kilometrů dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem se kvůli tomu zpozdí.

Firma Geosan v prohlášení uvedla, že už před třemi týdny nabízela ŘSD doplnění podloží betonového krytu v úseku dlouhém 600 metrů pomocí nízkotlaké injektáže, ŘSD to podle ní zásadně odmítlo. A trvalo na vybourání části betonové vozovky, doplnění podloží a provedení nové konstrukce vozovky.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení české firmy Geosan Group, italské firmy Toto Costruzioni Generali a kazašské SP Sine Midas Stroy. Firma Geosan v dnešním tiskovém prohlášení uvedla, že je rozhodnutá svým smluvním závazkům dostát a dílo dokončit. Na problematickém úseku dálnice dnes dělníci s technikou pracovali na několika místech.



Záběry z D1 ze 13. prosince: