Ťok dal ultimátum stavební firmě. D1 u Humpolce má dostavět do pondělí

Do pondělí 17. prosince má sdružení Toto Costruzioni Generali a česká stavební společnost Geosan Group vyjednanou výjimku pro provádění stavebních prací v zimním období. Podle Ťoka ale firma, která jako jediná letos nestihla dokončit práce na dálnici D1 včas, nedávno požádala o další prodloužení termínu do 4. ledna.

Kvůli trvajícím stavebním pracím je však úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem zúžený, což značně komplikuje páce zimní údržby. „Posunulo se to do prosince, tady je výsledek,“ řekl iDNES.cz dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský. Silničáři podle něj sázeli na to, že letošní zima bude z pohledu sněhové nadílky stejně slabá, jako ty předchozí. Naštěstí výhled na nejbližší dny další silné sněžení nepředpokládá.

Podle ministra dopravy ale nebylo možné firmu donutit, aby před příchodem zimy a silným sněžením práce na rozestavěném dálničním úseku přerušila. Kvůli nesprávnému postupu vznikly na mnoha místech stavby pod cementobetonovou deskou vozovky kaverny a tyto díry je nutné co nejrychleji odstranit. Na poškozenou vozovku totiž není možné pustit auta.

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupy se tyto kaverny vyskytují v nyní uzavřených rychlých pruzích u středního dělícího pásu a nejdelší z nich má délku 55 metrů. Hloubka výdutě dosahuje až dvacet centimetrů, do prostoru mezi vozovku a podloží je tak možné vložit ruku. Pokud silničáři pustili vozidla do tohoto problematického pruhu, mohla by pod jejich vahou deska vozovky prasknout.

Konsorcium, jehož součástí ještě donedávna byla rovněž kazašská firma SP Sine Midas Stroy, porazilo v soutěži na modernizaci téměř čtrnáct kilometrů dlouhého úseku dálnice konkurenci nízkou cenou. Za stavbu požadovalo 1,75 miliardy korun, což je o 300 milionů méně, než na kolik hodnotu prací odhadoval projektant.

První problémy ovšem zaznamenalo ŘSD už letos v létě, když firma nestíhala plnit termíny a poprvé jí hrozilo, že o zakázku přijde. Resort dopravy ale společnost uchlácholila novým harmonogramem.