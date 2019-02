Bomby po Hitlerovi zastavily provoz na římském letišti

VIDEO: #7febbraio #Ciampino Specialisti del 6? Reggimento Genio @Esercito sono al lavoro in questo momento per disinnescare gli ordigni della seconda guerra mondiale del peso complessivo di 150 kg per un totale di 75 kg di esplosivo #artificieri https:// Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

#7febbraio #Ciampino Specialisti del 6° Reggimento Genio @Esercito sono al lavoro in questo momento per disinnescare gli ordigni della seconda guerra mondiale del peso complessivo di 150 kg per un totale di 75 kg di esplosivo #artificieri https://t.co/Fz4Zl6G6r7