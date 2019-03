Pracovník ambasády USA chtěl v Moskvě na letišti pronést neúplnou minu

14:44 , aktualizováno 14:44

Pracovník velvyslanectví Spojených států v Moskvě se v sobotu na mezinárodním letišti Šeremeťjevo pokusil pronést v zavazadle minu bez nálože. Oznámila to agentura TASS s odkazem na prohlášení ruského ministerstva zahraničí. Ruské úřady označily čin za provokaci, podle agentury RIA Novosti to byla trofej do soukromé sbírky.