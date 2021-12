Boeing míří do virtuálního světa. V Metaverse chce navrhovat svá letadla

Jeden z největších výrobců letadel na světě, Boeing, chce do nového roku 2022 vstoupit s nově vytyčenými cíli. Po velké krizi kolem letounů typu Boeing 737 MAX chce firma investovat miliardy dolarů do digitální budoucnosti. Pomocí 3D simulací a brýlí pro smíšenou realitu HoloLens chce v příštích letech představit kompletně digitalizovanou továrnu. Informovala o tom agentura Reuters.

Vize Boeingu pro další léta je jasná. Svá letadla chce navrhovat ve virtuálním prostoru. „Jde nám o posílení našeho inženýrství. Cílem je změnit způsob, jakým se napříč celou společností pracuje,“ uvedl pro agenturu Reuters hlavní strojní inženýr Boeingu Greg Hyslop.

Příznivci revoluce Boeingu věří. Změny ve fungování totiž mohou v budoucnu pomoci čelit mnoha hrozbám. Naposledy takové problémy firma řešila v souvislosti s letouny 787 Dreamliner. Během léta letošního totiž byla u některých širokotrupých letadel objevena závažná závada. Ta proces dodání těchto strojů značně zpomalila a poškodila dobré jméno společnosti.

Velkým cílem Boeingu je tak vybudování digitálního proudového letadla, které bude v digitálním prostoru schopné simulace. Snahou je tak přepracovat zastaralé papírové postupy, které by Boeingu mohly přinést velké pozitivní změny. „Bude to rychlejší a přinese to větší kvalitu,“ řekl Greg Hyslop.

Virtuální prostor by mohl přispět i k větší bezpečnosti. Podle expertů jsou 3D simulace totiž mnohem bezpečnější než ty, které se odehrávají v reálném světě.

Kritici změny upozorňují na to, že podobně odvážné cíle Boeing už ale měl. Výsledky podle nich jsou však smíšené. Poukazují hlavně na problémy, které Boeing měl v souvislosti s modelem Boeing 777X, jenž byl vyvinut právě i pomocí digitálních technologií.

Změny plánuje i Airbus

Ani největší současný konkurent Boeingu, výrobce Airbus, ale nezůstává pozadu. Generální ředitel společnosti Guillaume Faury se před časem zavázal, že využijí sílu dat, postupně vyvinou nové výrobní systémy a přistoupí k optimalizaci firemních procesů.

Tlak obou leteckých gigantů je součástí probíhající revoluce po celém světě, která silně mění dosavadní styl práce a fungování. Spolu s firmami jako je Facebook nebo Ford se snaží proniknout do virtuálního světa Metaverse, tedy do sdíleného digitálního prostoru, který je přístupný přes internetovou síť a jež je postavený do velké míry na fungování virtuální nebo rozšířené reality.