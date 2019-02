Na D1 u Humpolce půjde po víkendu projet stovkou, zmizí svodidla

„Odstraňování provizorních svodidel bude zahájeno v pátek 8. 2. ve 21:00 a potrvá do pondělí 11. 2. do 21:00,“ uvedlo ředitelství silnic. Podle mluvčího Jana Studeckého bude kvůli odstraňování svodidel během víkendu provoz stažen do jednoho pruhu v každém směru s výjimkou nedělního odpoledne, kdy se očekává zvýšený provoz.

V neděli mezi 15. a 19. hodinou tak bude pro řidiče ve směru z Brna do Prahy rozšířen průjezd na dva jízdní pruhy, zatímco v opačném směru zůstane provoz jedním pruhem.

Kalamitní sníh a dopravní kolaps

Sdružení firem Toto Costruzioni Generali, SP Sine Midas Stroy a Geosan Group ze stavby vykázal před loňskými vánocemi ministr dopravy Dan Ťok kvůli dopravním komplikacím. Ty si vyžádalo zpoždění stavebních prací a jejich protažení do zimního období. Provoz dálnice opakovaně zkolaboval a lidé na ní trávili v kolonách dlouhé hodiny. Kromě sněhu, jehož množství ministerstvo dopravy následně označovalo za kalamitní, se na tvorbě kolon podíleli i šoféři kamionů. Ti se s odvoláním na dodržování povinných přestávek odmítali rozjet i po znovuzprovoznění dálnice.

Dokončení provizorních oprav a plné zprovoznění úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem bez jakéhokoliv rychlostního omezení sliboval ministr dopravy do 18. února. Podmínkou je ale vhodné počasí pro provádění stavebních prací.