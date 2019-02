V problémovém úseku D1 u Humpolce už se jezdí po celé šířce dálnice

Ve směru na Prahu se ve dvou pruzích obvyklé šířky začalo jezdit krátce po poledni. Totéž se ve směru na Brno podařilo kolem půl páté odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přitom plánovalo, že by práce mohly trvat až do deváté hodiny večer.

„Je pravděpodobné, že ve směru na Prahu to stihneme mnohem dřív, možná už během odpoledne. Děláme pro to vše,“ vzkázal dopoledne mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

To se nakonec podařilo. Stavební firma ukončila činnost krátce po poledni. Od té doby jsou průjezdné dva jízdní pruhy. Rozjíždět se začala i kolona, která před polednem dosahovala až třinácti kilometrů.

Dělníkům v opačném směru na Brno podle Rýdla práci komplikovalo počasí. Úprava dálnice tu také trvala déle. Ale až do večera to nebylo. Provoz se do dvou pruhů rozšířil kolem půl páté.

„Je obleva a hodně mokro. V takových podmínkách bojujeme s vodorovným dopravním značením. Před jeho pokládkou musíme povrch vysušovat,“ popsal před polednem mluvčí ŘSD.

Po odstranění svodidel je úsek průjezdný nejvýše stovkou

ŘSD začalo odklízet provizorní svodidla v zúžené části D1 v pátek večer. Po jejich odstranění je dálnice průjezdná ve standardní šířce.

Desetikilometrový úsek D1 mezi 94. a 104. kilometrem byl zúžený kvůli započaté modernizaci. Tu se však před nástupem zimy nepodařilo dokončit. Během ledna nechalo ŘSD odstranit závady ve sjízdnosti, nutné bylo vyplnit kaverny pod vozovkou a doplnit chybějící drenáž.

Po odstranění provizorních svodidel ještě úsek zcela bez omezení průjezdný není. Prozatím v něm je snížena nejvyšší povolená rychlost na 100 kilometrů v hodině.

„Bude to do doby dokončení krátkodobých dílčích oprav na dálnici a dokončení znaleckého vyhodnocení dopadů z nedokončených stavebních prací konsorcia,“ informuje ŘSD na svém facebookovém profilu.

Nového dodavatele modernizace vybere ŘSD během jara

Rekonstrukce dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem za 1,75 miliardy korun začala loni v březnu. Práce se sdružení firem Toto Costruzioni Generali, SP Sine Midas Stroy a Geosan Group nepodařilo dokončit před zimou a v zúženém úseku začala loni v prosinci kolabovat doprava.

ŘSD následně ukončilo spolupráci s původním dodavatelem a nechalo jinými firmami posunout nebo odstranit dočasná svodidla, aby byla dálnice přes zimu lépe průjezdná. Na jaře chce vybrat nového dodavatele, který by měl v létě pokračovat v opravách.