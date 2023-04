Nemáme prakticky co testovat, uklidňuje ohledně obilí z Ukrajiny ministr

„Dělá se rozbor na více než 400 účinných látek, zda vzorky neobsahují těžké kovy jako je olovo nebo kadmium,“ řekl ve čtvrtek ministr na tiskové konferenci. Čeští spotřebitelé se tak podle něj nemusí obávat.

„Například ukrajinské pšenice se k nám v loňském roce dovezly 4 tisíce tun. Přitom naše celková produkce je zhruba 5 milionů tun, tedy tyto dovozy nepředstavují ani 0,1 procenta v porovnání s naší produkcí,“ doplnil.

Navíc podle něj veterináři i potravinářská inspekce kontroluje i zboží z dalších států, kde se může ukrajinské obilí vydávat za tamní produkci, jako je například Polsko.

Obilí se v Polsku zaplombuje

Evropská komise by podle ministra měla přijít s mechanismem, jak dostat obilí z evropských států do Afriky. Mělo by jít o zaplombování kamionů a vlaků, aby se nemohlo „odsypávat po cestě“.

Příliv ukrajinské pšenice přiměl Evropskou komisi k akci. Podle středečního prohlášení připravuje kompenzace v celkové hodnotě 100 milionů eur, tedy 2,3 miliardy korun. Ty mají pomoci zemědělcům ze zemí, které s Ukrajinou bezprostředně sousedí. Polsko, Maďarsko i Slovensko v posledních dnech oznámily zákaz dovozu ukrajinských plodin.

V seznamu zemí chybí Česko, které s Ukrajinou nesousedí. Podle premiéra Petra Fialy zde problémy nebyly tak intenzivní, proto se ani o zákazu dovozu neuvažovalo. „Ty státy se rozhodly přijmout opatření mimo jiné proto, že u nich to významně snižuje ceny a způsobuje to konkurenci jejich zemědělcům,“ uvedl s tím, že v Česku zatím taková situace zatím nenastala.

To potvrdil i výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. „Podle našich informací se obilí z Ukrajiny do Česka nedováželo, a to ani v poslední době. Bylo několik pokusů dovézt menší množství obilí, ale ukázalo se, že skutečně neodpovídá požadavkům na kvalitu podle české a evropské legislativy, a z tohoto důvodu se z něj mouka nesemlela a tato pšenice se do českých pekárenských výrobků nedostala,“ řekl MF DNES.

Českým zemědělců se podpora nepozdává

Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy čeští farmáři to, že komise začala věci řešit, oceňují. „Ovšem zvolené řešení s podporou zemědělců v zemích sousedících s Ukrajinou nepovažujeme za příliš šťastné, spíše za škodlivé, podobně jako v případě podpory polských pěstitelů jablek při výpadku odbytišť v Rusku a Bělorusku,“ sdělil iDNES.cz. Podle něj podpora pouze vybraných zemědělců problém nevyřeší, protože pšenice na trhu zůstane.

„Nelze vyloučit, že zemědělci z podpořených zemí zvolí nejjednodušší řešení a pšenici podpořenou evropskými penězi nabídnou za ještě nižší cenu v dalších zemích EU včetně naší republiky,“ doplnil Pícha. Podle něj by bylo lepším řešením, kdyby komise zabezpečila humanitární koridory, obilí Evropu opustilo a zamířilo do Afriky. „Zároveň by měl být podpořen transport pšenice přes území EU, včetně transportu již uskladněného obilí,“ doplnil.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal považuje návrh komise za prvoplánový a neefektivní, komora s ním nesouhlasí. Peníze, které nyní komise plánuje přerozdělit, podle něj můžou chybět na podporu jiných citlivých sektorů, s čímž už zemědělci počítali. „Dochází k porušování pravidel a Evropská unie by měla situaci, kterou sama způsobila, aktivně řešit – například zlepšením kontrolních mechanismů koridorů solidarity,“ řekl. Navíc podle něj není problém jenom s obilím, ale také s dalšími komoditami jako jsou olejniny, drůbeží maso nebo vejce.