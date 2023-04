Sklizeň chřestu je letos pozdější, z pole půjde na talíře do prázdnin

V Hostíně se letos bude zelený i bílý chřest sklízet ze 180 hektarů ploch, o 20 hektarů se tak sklizňové pole zmenšily. Podle majitele farmy Jiřího Šafáře zemědělci letos plodinu nezdražili. Podle stupně kvality ji bude prodávat mezi 80 až 220 korunami za kilogram.

Šafář uvedl, že se snaží snížit náklady na minimum, protože kromě přímých plateb za naftu nebo na plat pracovníků, kterých bývá na jeho polích v hlavní sezoně až 200, zdražil servis techniky, či hnojiva. „Až teď s hrůzou zjišťuji, co jsem to vlastně udělal,“ doplnil o plánu na nezvyšování ceny pro zákazníky.

Chřest podle něj začíná růst od chvíle, kdy teplota dosáhne osmi stupňů Celsia. „Je to magická hranice, kdy se probudí a jede,“ doplnil. Potom plodina roste rychleji spolu s vlhkostí a teplotou. „Dokáže udělat až osm centimetrů za den. Musíte najít to okno mezi vykouknutím ze země a než se spálí sluncem nebo proděraví zakrývací plachtu,“ řekl.

Pokud na chřest začne svítit slunce, připraví se na fotosyntézu a zbarví se mu hlavička do zelena. „Je to takový kočkopes, a ne všichni zákazníci by dvoubarevný chřest chtěli,“ sdělil Šafář.

Pěstování chřestu má v českých zemích dlouhou tradici. „Tato plodina získala mezinárodní uznání už v dobách Rakouska-Uherska a za první republiky se věhlas českého chřestu rovnal dokonce plzeňskému pivu. Současně patří v sektoru zeleniny k těm nejnáročnějším, protože její pěstování vyžaduje velký podíl ruční práce. V současné době se v Česku chřest pěstuje na ploše kolem 200 hektarů a sklizeň dosahuje každoročně zhruba 300 tun,“ uvedl již dříve prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Administrativa dále podle zemědělce bují

Pracnost je sice podle Šafáře velká, ale jako hlavní problém vidí administrativní povinnosti zemědělců. „Už teď trpíme tím, že máme víc lidí v kanceláři, než na samotném poli,“ poznamenal.

Nelíbí se mu také nejisté výhledy a možné škrty v dotacích, o kterých zatím v nepřesných obrysech hovořil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Už pro letošní rok klesly národní zemědělské dotace o zhruba polovinu na 2,7 miliardy korun. Podle místopředsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky by se v případě dalších škrtů mohlo sáhnout i do kofinancování evropských programů, což by bylo zejména pro ovocnáře, bramboráře a pěstitele zeleniny kritické.

Chřestem obvykle startuje sezona sklizně zeleniny. Podle Hanky má zbytek úrody také mírné zpoždění, o zhruba týden ve středních Čechách, déle pak na Moravě. „Čekání na cenově dostupnou zeleninu se nám tak trochu protáhne,“ uzavřel.

Šafář letos na polích také zkouší pěstovat křen, měl by ho jako jediný český zemědělec dodávat do maloobchodní sítě ve velkém. Ve čtvrtek si při slavnostním zahájení zeleninové sklizně zkusil zasadit i ministr zemědělství Zdeněk Nekula.