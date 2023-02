Ceny hnojiv klesají. Na cenách potravin se to ale jen tak neprojeví

„V současné době klesají ceny především dusíkatých průmyslových hnojiv. Zatímco na jaře minulého roku se prodejní cena ledku amonného pohybovala přes 20 tisíc korun za tunu, nyní cena klesá na 14 tisíc korun. U močoviny se cena nyní snižuje z loňských cca 22tisíc korun za tunu na cca 16 tisíc,“ sdělil MF DNES místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jan Štefl. „Přesto jsou v porovnání s cenami před rokem 2021 dvoj- až čtyřnásobně vyšší,“ dodal.

Hlavní příčinou vyšší ceny hnojiv jsou vysoké ceny ropy a zemního plynu, z něhož se vyrábějí. „Válka na Ukrajině proto urychlila zdražování průmyslových hnojiv, bez kterých si lze produkční zemědělství zajišťující potraviny pro obyvatele za dostupné ceny jen těžko představit. Scházely také další suroviny pro výrobu hnojiv, jako je například čpavek, močovina nebo potaš,“ popisuje prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Alternativ k hnojivům z východoevropských států je podle něj málo, proto ceny vyskočily na celém světě.

Potraviny zlevní možná později

„Nyní globální ceny hnojiv klesají. Českým zemědělcům to ale již nemusí pomoci, protože přibližně dvě třetiny z nich mají na hnojení v souvislosti se setím jarních plodin nakoupeno a ostatní mají uzavřené objednávky – to vše za původní vysoké ceny,“ vysvětluje prezident komory. Farmáři podle něj měli loni obavy, že se ceny budou dále zvyšovat, takže nakoupili hnojiva do zásoby.

Podle obchodního ředitele společnosti Agdata Lukáše Musila nakupuje většina zemědělců hnojiva dvakrát ročně, většinou v zimě a v létě, aby měli dostatečné zásoby na jarní a podzimní hnojení. Musil navíc upozorňuje, že nyní nezlevňují všechny typy hnojiv.

„Trh se například dlouhodobě potýká s nedostatkem dolomitu, který se ke hnojení používá. Je velmi nepravděpodobné, že by jeho cena v dohledné době klesla,“ podotýká Musil.

Agrární analytik Petr Havel se domnívá, že se současný pokles cen hnojiv promítne do snížených nákladů u zemědělců až s časovým odstupem. Zemědělské výrobky ani potraviny proto nyní nezlevní. „Je otázkou, jak velké množství zemědělců a také odkdy začne levnější hnojiva používat v průběhu letošní sezony. Lze ale předpokládat, že část z nich to udělá, přičemž výsledkem by mohly být nižší ceny zemědělských komodit v letošních žních, v případě pěstitelů zeleniny už v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku,“ uvádí analytik.

Kvůli vysoké ceně se hnojí méně

Zemědělcům se letos trochu lépe dýchá nejenom kvůli o něco levnějším hnojivům. Klesly ceny pohonných hmot, na energie začalo platit vládní zastropování. Ve druhé polovině roku – po sklizni – by tak potraviny mohly zlevnit.

„Pakliže ale nenastane nějaká nečekaná eskalace válečného konfliktu na Ukrajině, případně nevznikne nějaké další ohnisko válečného konfliktu jinde ve světě,“ soudí Havel.

Podle ministerské zprávy o stavu zemědělství se v tuzemsku předloni spotřebovalo 104 kg živin z minerálních hnojiv na hektar, ze statkových a organických hnojiv to bylo 69,2 kg na hektar. Kvůli vysoké ceně hnojiv je ale podle prezidenta komory možné, že se loni spotřeba minerálních hnojiv snížila, oficiální údaje totiž ještě nejsou k dispozici.

„Mnozí zemědělci již loni přistoupili k úpravě dávkování umělými hnojivy kvůli jejich vysokým cenám a další to plánují, což může mít vliv na výnosy zemědělských plodin. Čeští zemědělci mají omezené možnosti zohlednit růst nákladů v cenách, za které prodávají své produkty. Výkupní ceny zemědělských komodit jsou určovány na evropském, respektive globálním trhu,“ tvrdí prezident.

Ani snížení sazby nic nezmění

Ceny potravin byly tématem čtvrtečního jednání potravinářů a zemědělců s několika členy vlády včetně premiéra Petra Fialy (ODS). Dohodli se na něm, že vláda bude chtít zjistit marže obchodů, které není schopná získat z dat Českého statistického úřadu. Ten má podle prezidentky Potravinářské komory ČR Dany Večeřové pouze informace o výrobních cenách potravinářů, nikoliv o tom, za kolik řetězce kupují zboží ze zahraničí a za kolik je dále prodávají.

Podle zemědělců by nemělo dopad na ceny potravin ani případné sjednocení snížené sazby DPH na 13 procentech, o němž přemýšlí resort financí. Dnes jsou dvě snížené sazby ve výši 10 a 15 procent.