Stát po kritice stopl dotace na precizní zemědělství ještě před startem

Dvě stě milionů korun ročně v pěti letech, tedy miliardu korun, plánovalo ministerstvo zemědělství poslat prostřednictvím ekoplateb na tzv. precizní zemědělství, tedy na rozvoj nových moderních technologií, které umožňují zmenšit množství používaných hnojiv nebo pesticidů díky jejich přesnému zaměření na místa, kde jsou potřeba.

Program měl být spuštěný od letošního roku, posvětila ho i Evropská komise. Nakonec ale letos neodstartuje, po kritice agrárních organizací ho ministerstvo minimálně o rok posune a případně projedná s komisí jeho nové parametry.

Program byl trnem oku hned několika zemědělským organizacím. Peníze měly jít podnikům, které používají variabilní hnojení fosforem, draslíkem, hořčíkem nebo vápníkem a vedou si aplikační mapy těchto hnojiv. Jednu z prvních negativních reakcí vydal Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, který loni v prosinci zaslal lidoveckému ministrovi Zdeňku Nekulovi otevřený dopis.

V něm mu nejvíce vyčítal, že se variabilní hnojení v republice již dlouhodobě používá, nejde proto o podporu nových technologií, ale zaběhnutého postupu.

„Uplatňuje se více než na dvojnásobné výměře, než pro kterou je plánovaná podpora. Neshledáváme tedy za efektivní finančně podporovat to, co již v provozu funguje a je ověřené,“ napsala organizace v dopise.

Spolek pak zdůraznil, že ačkoliv má dotace sloužit jako motivační nástroj pro dosažení environmentálních cílů, tak postupy, které mají farmy plnit, už neodpovídají modernímu hospodaření.

Podle agrárního analytika Petra Havla měl program pomoci spíše velkým podnikům. Zemědělskému svazu ČR se ale také nastavení programu nelíbilo, i když byl jedním z iniciátorů nové dotace.

„Bohužel ale došlo k mírnému posunu v chápání tohoto pojmu a v současném strategickém plánu se podpora omezí na cílenou aplikaci minerálních hnojiv na základě půdních rozborů. Navíc se tato podpora vztahuje jen na část produkčních ploch zemědělských podniků,“ vyčetl ministerstvu mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Nyní stát oznámil v tiskové zprávě stopku pro program. „Návrh předpokládal, že podpora poslouží jako motivační nástroj k co největšímu rozšíření postupů precizního zemědělství do praxe. Loni se ale zásadně změnila situace na zemědělských trzích a ceny energií a krmiv výrazně stouply,“ vysvětlil mluvčí úřadu Vojtěch Bílý.

Peníze budou, ale na nákup navigací

Přímé platby na precizní zemědělství by tak podle něj mohly být považovány za účelové, kontroly by pak podle ministerstva nebyly dostatečně průkazné. Letos se tedy program nespustí.

Podle místopředsedy Asociace soukromého zemědělství Jana Štefla by se dotace mohla spustit od příštího roku, poté co se změní parametry pro její získání a prokonzultují se znovu s Evropskou komisí. Jestli se plánuje jeho nové spuštění, případně co se s letošními 200 miliony korun určenými pro program stane, nechtěl do konzultací s komisí Bílý komentovat.

Na precizní zemědělství by místo programu měly jít peníze v rámci investic v evropském Programu rozvoje venkova, který ČR kofinancuje 65 procenty. Kolik peněz v něm letos půjde na precizní zemědělství, se ještě také přesně neví, podle mluvčího ale určitě půjde o vyšší stovky milionů korun.

Stát plánuje podporovat nákup vybavení k traktorům pro precizní zemědělství.

„Tedy navigace traktoru podle družicových polohových systémů, autopiloty, přesné řízení přípojných strojů, atp. Případně budou podporovány některé speciální typy traktorů, například pro použití v sadech, či nosičů nářadí,“ vysvětlil portálu iDNES.cz mluvčí. Celkem by během následujícího dotačního období mělo jít na investice do zemědělství 10 miliard korun.