Nákupy jen s věrnostním programem. Češi využívají až osmnáct z nich

Vedle třinácti věrnostních programů, v nichž jsou čeští spotřebitelé v průměru zaregistrováni osobně, využívají ve zbývajících pěti případech toho, že do programu vstoupil některý z jejich rodinných příslušníků.

Výzkum ukazuje, že mezi muži je celkový počet využívaných věrnostních programů sedmnáct, mezi ženami je to devatenáct, přičemž ženy nejen že využívají více programů, ale jsou i častěji těmi, na něž je věrnostní program registrován – u žen se jedná o čtrnáct registrací do programu, zatímco muži jsou registrováni v jedenácti programech a dalších šest využívají na jméno partnerky či někoho dalšího z rodiny.

Vůbec nejvýznamnějšími uživateli věrnostních programů jsou ženy čtyřicátnice a muži třicátníci. Obě tyto skupiny uplatňují v průměru 21 věrnostních programů, z toho do 15 z nich jsou jejich příslušníci registrováni osobně.

„Nelze však říct, že věrnostní programy jsou v oblibě jen u hlavních produktivních věkových skupin: jejich výhod požívají nadprůměrně také mladí, lidé do třiceti let. Tato skupina využívá v průměru dvacet věrnostních programů, ale typické je pro ně sdílené využívání, když v bezmála polovině případů benefitují ze systému, do něhož sami nejsou registrováni,“ uvedl František Trunec ze společnosti Incomind.

Kolik věrnostních programů využíváte? celkem hlasů: 61 Věrnostní programy nevyužívám 16 %(10 hlasů) Využívám jeden až tři věrnostní programy 30 %(18 hlasů) Využívám čtyři až osm věrnostních programů 43 %(26 hlasů) Využívám devět až čtrnáct věrnostních programů 10 %(6 hlasů) Využívám patnáct až dvacet věrnostních programů 0 %(0 hlasů) Využívám víc než dvacet věrnostních programů 2 %(1 hlasů)

Dominují řetězce

Největší konkurence mezi věrnostními programy je v segmentu potravin, respektive mezi řetězci s rychloobrátkovým zbožím (FMCG). V českých domácnostech se v průměru využívá téměř pět věrnostních programů, které nabízejí jednotlivé řetězce.

„Jednotlivé věrnostní programy jsou konkrétními zákazníky využívány samozřejmě s různou intenzitou. Nic to ovšem nemění na tom, že velký počet programů, které domácnosti využívají, svědčí o velmi slabé loajalitě českého spotřebitele. Na straně obchodníků pak nevyhnutelně vede k nezbytnosti dobře znát očekávání zákazníka a nepřetržitě pracovat na svém programu, a to jak z hlediska jeho celkového pojetí, tak i při nastavování jednotlivých kampaní“, říká Trunec.

Podle výzkumu si Češi nejsilněji spojují s věrnostními systémy společnosti Tesco (Clubcard), Lidl (Plus) a Kaufland (Card), mimo potraviny pak drogistické a lékárenské řetězce dm (active beauty), Teta (Klub), Dr. Max (Karta výhod, která je nadále vůbec nejvyužívanějším věrnostním systémem) a BENU (Plus). V ostatních segmentech jsou nejvíce v povědomí systémy společností Alza (Plus+, Premium), IKEA (Family), Sportisimo (Klub), Datart (VIP Program), Decathlon či Shell (ClubSmart).

Nejdoporučovanější věrnostní program obhájil Moneyback České spořitelny před programem Můj Albert. V hodnocení prostřednictvím míry ochoty doporučit věrnostní program si meziročně významněji polepšily mimo jiné věrnostní programy sítí čerpacích stanic Tankarta ORLEN Benzina, MOL Move a dodavatelů energií innogy Premium či E.ON Bonus.