V úřadu chci trávit minimum času, pracovat budu z lesů a regionů, říká Výborný

Naopak by Výborný chtěl pracovat spíše z lesů a regionů, řekl ve čtvrtek po svém jmenování do úřadu novinářům. Jedním z jeho prvních kroků bylo zastavení novely mysliveckého zákona.

Jednat chce Výborný jak s politiky, tak i odbornou i laickou veřejností. „V blízké době se chci setkat se zástupci všech organizací spojených se zemědělstvím a potravinářstvím, abychom společně analyzovali mimo jiné rozpočtovou politiku. Především ale budu chtít slyšet, které věci je nejvíce trápí a jaká navrhuji řešení,“ uvedl nový ministr, podle něj se nedají věci diktovat od stolu, musí se hledat společné řešení.

Jedním z témat na hledání společného řešení je novela mysliveckého zákona. Ačkoliv se Výborný nechtěl vyhraňovat vůči svému předchůdci Zdeňku Nekulovi, uvedl, že si nepřeje se zákonem něco jako „koňský handl“ v Poslanecké sněmovně. To je přesný opak toho, co si představoval Nekula.

Ten chtěl novelu rychle projednat na vládě a v nekontroverzní verzi, kde se například nebude snižovat minimální výměra honiteb ze současných 500 hektarů, ji poslat do sněmovny. V ní se měli podle Nekulova přístupu až poslanci dohodnout, který z více kontroverzních návrhů, například na možnost lovu na vlastních pozemcích zemědělci, schválí.

Výborný chce najít konsenzus

Nový ministr by chtěl najít konsenzus se všemi, včetně Agrární komory ČR nebo Českomoravské myslivecké jednoty. Není jasné, jak by se mu to mohlo povést, vzhledem k tomu, že jde o třaskavé téma, kde většina stran drží zarytě své názorové pozice už léta.

Výborný si naopak představuje širokou koaliční shodu předtím, než novelu na vládu pošle. Požádal už v minulých dnech Nekulu o její zastavení. Hlavní myšlenkou novely mělo být snižování přemnožené zvěře, hlavně divočáků, kteří dělají miliardové škody na zemědělských plodinách a vysoké, která okusuje listnaté stromy nově zasazené v lesích.

Myslivecká evidence zastřelených zvířat by měla být v digitalizované podobě, už by se nemělo pracovat s „normovanými“ stavy zvířat. V každé honitbě by měl být vytvořený plán lovu na základě reálných škod, kontrola jeho dodržování pak bude také skrze mobilní aplikaci. Pokud myslivci nedodrží plán lovu, bude jim hrozit 200tisícová pokuta.

Výborný prohlásil, že si na ministerstvo přivede svůj malý tým, o jeho složení ale ještě jedná s lidmi z některých univerzit. Odborný aparát ministerstva se ale podle něj obávat nemusí, plánuje spíš měnit lidi na úrovni vedení ministerského kabinetu.