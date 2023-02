Lov srnců lukem znovu na scéně, ministerstvo řeší mysliveckou novelu

Stát ale chce povolit lov zvěře lukem, nikoliv pouze puškami, jak je tomu doposud. Zakázané by měly být i nadále kuše a samostříly.

Hlavní myšlenkou novely by mělo být snižování přemnožené zvěře, hlavně divočáků, kteří dělají miliardové škody na zemědělských plodinách a vysoké, která okusuje listnaté stromy nově zasazené v lesích.

Myslivecká evidence zastřelených zvířat by měla být v digitalizované podobě, už by se nemělo pracovat s „normovanými“ stavy zvířat. V každé honitbě by měl být vytvořený plán lovu na základě reálných škod, kontrola jeho dodržování pak bude také skrze mobilní aplikaci. Pokud myslivci nedodrží plán lovu, bude jim hrozit 200tisícová pokuta.

Vyryté porosty pak budou muset zemědělci zaevidovat do 60 dnů od škody, případně nahlásit do sedmi dní před sklizní, evidovat je pak budou zápisem do systému i s myslivci, v jejichž honitbě se daná škoda stala. Pokud se myslivci ke zhodnocení škod nepřipojí, bude se podle ministerského šéfa sekce lesního hospodářství Patrika Mlynáře počítat s tím, že s výší škod souhlasí.

Na druhou stranu se bude stát snažit co nejvíc rozvolnit možnosti lovu, povolí jednodušší používání termovize při lovu nebo lov při sklízení plodin, což se nyní smělo dělat pouze za schváleného mimořádného veterinárního opatření.

K velké části nejkontroverznějších návrhů zatím ministerstvo nepřijalo žádný názor. Novela je také ve fázi, kdy se většinou veřejnosti záměry ani nesdělují. Ještě neprošla ani vnitřním ministerským připomínkovým řízením, ani připomínkovým řízením v dané ministerské sekci. Na poradu vedení ministerstva by se měla dostat v dubnu, do meziresortního připomínkového řízení pak v květnu, do legislativní rady vlády by ji rád úřad poslal na začátku prázdnin.

Ministr: Na změny honiteb názor nemám, nejsem myslivec

Největší změny, které prosazuje například Asociace soukromého zemědělství ČR spolu se Sdružením vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů ČR, na zmenšení minimální výměry honiteb na 200 hektarů, se do ministerského návrhu nedostanou. Lidovecký ministr Zdeněk Nekula uvedl, že v tomto nikomu nadržovat nebude, protože není myslivec, ale že je včelařem.

Témata, na kterých nebude shoda buď mezi ministerstvy, nebo mezi odbornou veřejností, se tak podle aktuální situace prohlasují v parlamentu jako poslanecká iniciativa. Kromě velikosti honiteb, či případném zákazu pronájmu státních honiteb či možnosti povolování lovu vlastníkům honebních pozemků, je na tomto seznamu také vyřazení některých druhů ze zvířat ze seznamu zakázaných k lovu. Kromě bobrů jde i o vlky nebo vydry.

Novela také neřeší vytvoření speciálních lesních úřadů mimo obce s rozšířenou působností, jak si přejí vlastníci lesů. Počítá ale minimálně se zvyšováním odbornosti úředníků a vytváření plných úvazků v rámci správy myslivosti. Zemědělský úřad nyní řeší problematiku s ministerstvem vnitra.

Jednu z kontroverzních věcí ale ministerstvo přesto do návrhu dalo, a to povolení lovu zvěře lukem a šípy. Lovci, pokud novela zákona projde, budou muset mít zkoušky, na kterých dokážou, že se zvládnou trefit do cíle. Luky budou muset mít certifikaci, šípy evidenci. Tuto změnu dlouhodobě prosazuje část myslivců, mohla by vést k větší popularizaci myslivosti. Luky by se používaly na menší vzdálenosti, většinu do 30 metrů. Dosud je tento druh lovu nelegální, považuje se za týrání zvířat.