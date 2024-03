Elektřina z uhlí se Česku přestává vyplácet, Síkela slibuje řízený odchod

Téměř polovinu elektřiny v Česku loni vyrobily uhelné elektrárny. Vláda ve Státní energetické koncepci původně plánovala, že za šest let by měl jejich podíl klesnout na deset procent a od roku 2033 na nulu. Nyní se ale zdá, že odchod od uhlí bude mnohem rychlejší.

Skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače, druhý největší výrobce elektřiny v Česku, vydala nedávno prohlášení, podle něhož nejspíš už v příštím roce zastaví své dvě velké uhelné elektrárny v Počeradech a Chvaleticích. A s nimi i hnědouhelné lomy ČSA a Vršany. Hlavním důvodem je, že výroba z uhlí se již nevyplatí.

„Současný vývoj na trhu silové elektřiny a emisních povolenek znemožňuje ekonomický provoz uhelných elektráren v ČR. Předpokládaná cena elektřiny od roku 2025 kvůli dovozu zahraničního plynu a ceně emisní povolenky nepokryje fixní a variabilní náklady našich elektráren. Také výhled do dalších let ukazuje, že při stávajících tržních parametrech náklady nepokryjeme,“ říká Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en. Pokud se situace nezmění, uzavření elektráren v příštím roce je pravděpodobné.

Společnost o tom již dříve informovala ministra průmyslu a obchodu i předsedu vlády. „Explicitně jsme přitom vyloučili jakékoliv požadavky na veřejnou podporu ze strany státu. Zdůrazňujeme, že dostojíme všem svým závazkům, které máme vůči svým obchodním partnerům, krajině a zejména zaměstnancům,“ dodává mluvčí.

Situace uhlí nepřeje

Původní plány ministerstva průmyslu na odchod od uhlí vycházely z předpokladu, že se ještě nějakou dobu výroba elektřiny z něj ekonomicky vyplatí. V tom případě by si Česko mohlo termín definitivního odchodu vybrat.

„Nyní jsme v situaci, kdy primárně kvůli ceně emisní povolenky a klesajícím velkoobchodním cenám elektřiny přestává být využívání uhlí profitabilní,“ potvrzuje Marek Vošahlík, vedoucí tiskového oddělení ministerstva průmyslu. Jak dodává, odhady vývoje evropské energetiky v posledních letech výrazně zkomplikovala ruská agrese na Ukrajině.

Nejdříve vyletěly vzhůru ceny plynu, vzápětí na ně navázaná cena elektřiny. Zároveň s tím šla nahoru cena emisní povolenky, a to hned po představení regulatorního rámce Zelené dohody v roce 2021. To přimělo domácnosti a firmy více šetřit, což zase srazilo ceny dolů.

Ministerstvo průmyslu podle Vošahlíka momentálně připravuje různé scénáře předčasného ukončení provozu uhelných zdrojů a analyzuje jejich dopad na českou energetiku. Ministr Jozef Síkela uvádí, že je potřeba připravit legislativní návrh konce uhlí a nástroje veřejné podpory, které je nutné notifikovat na evropské úrovni. Ministr chce dosáhnout řízeného odchodu od uhlí na základě uzákonění konečného termínu.

Jak přesně bude konec využívání uhlí vypadat, zatím není jasné. Jeho nedostatek způsobený předčasným zavřením některých dolů by se dal vyřešit dovozem. Například v lednu před dvěma lety připlula po Labi do Česka první loď naložená uhlím pocházejícím z Austrálie. Dodávka tehdy nahradila výpadky na Ostravsku, kde postupně dochází k útlumu těžby.

Spojené státy a Kanada rovněž disponují rozsáhlými zásobami vysoce kvalitního uhlí. Doprava z těchto zemí je však náročnější i nákladnější. K největším producentům hnědého uhlí patřilo Německo, v posledních letech však tamní těžba z ekologických důvodů klesá. Sousední Polsko, které má jak černé, tak hnědé uhlí, naopak s uzavíráním dolů nespěchá.

Teplárny nebudou stíhat

Uhlí nicméně hraje důležitou roli také při výrobě tepla. Ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek upozorňuje, že k živelnému ukončení těžby může dojít dříve, než se podaří teplárny v Česku transformovat. „Teplárny mají v plánu ukončit využívání uhlí do roku 2030. Je to ovšem značně ambiciózní záměr, protože velkou část tepláren bude v podstatě potřeba vybudovat znovu. Celkové náklady odhadujeme na 200 miliard korun,“ říká.

Jak vysvětluje, teplárny nebudou obvykle přecházet z uhlí na plyn, ale na kombinaci paliv v různých kotlích. Nemusí se také jednat pouze o zemní plyn. Do roku 2030 počítají teplárny s využitím významného množství biometanu, což je bioplyn vyčištěný na kvalitu zemního plynu dodávaný běžnou plynovodnou sítí. Další možností je využívat teplo z jaderných elektráren, které už dnes vytápí České Budějovice a uvažují o něm v Brně. V úvahu připadá i geotermální energie nebo využití tepla z čistíren odpadních vod.

„Do roku 2030 plánujeme dokončit modernizaci a dekarbonizaci našich teplárenských provozů napříč Českou republikou. Týká se to prakticky všech našich lokalit, kde máme teplárenské uhelné zdroje – Mělníka, Trmic, Dětmarovic, Prunéřova, Tušimic, Poříčí nebo Dvora Králové,“ uvádí Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ.

„V modernizovaném teplárenství chceme spoléhat na ekologičtější zemní plyn a biomasu a také na domácí obnovitelné zdroje, odpadní teplo a jadernou energii. Vedle výměny zdrojů plánujeme i obnovu teplárenské soustavy a rozvodů,“ dodává Schreier. Skupina ČEZ podle něj investuje do modernizace české energetiky do roku 2030 řádově stovky miliard korun.

Hájek zdůrazňuje, že je potřeba, aby ministerstvo průmyslu a obchodu během několika měsíců vypracovalo komplexní strategii útlumu těžby hnědého uhlí. Ta by podle něj měla zajistit organizovaný přechod na jiné zdroje tak, aby neohrozila dodávky tepla, respektive zajistila dodávky potřebného množství hnědého uhlí do tepláren, dokud ho budou potřebovat.

Kromě potenciálních problémů v teplárenství může dřívější odchod od uhlí zkomplikovat energetickou soběstačnost Česka. „V příštím roce může dojít ke ztrátě řiditelného výkonu 1 820 MW, což téměř odpovídá instalovanému výkonu Jaderné elektrárny Dukovany. To je problém, který se neobejde bez koncepčního řešení ze strany státu,“ tvrdí mluvčí skupiny Sev.en.

Ministr Síkela připouští, že Česku chybí výkonová rezerva. Pokud by se například kvůli údržbě musel odstavit blok v jaderné elektrárně, velké množství elektřiny by se muselo dovážet.