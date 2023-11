Německý ministr kritizuje plány na odklon od uhlí. Klimatu neprospějí, tvrdí

„Dokud nebude jasné, zda je energie pro všechny dostupná a cenově přijatelná, měli bychom o ukončení těžby uhlí v roce 2030 přestat snít,“ uvedl Christian Lindner listu Kölner Stadt-Anzeiger. Pokud bude energie málo, budou muset Němci platit vysoké ceny, dodal pro server Zeit.

Německá vláda přitom vyzývá k úplnému odklonu od uhlí nejpozději do roku 2038, v ideálním případě by to však ráda stihla ještě do roku 2030. V souladu s tím se Německo uchází o status klimaticky neutrální ekonomiky, který by rádo získalo do roku 2045.

Je to už rok, co německá vláda schválila zákon, který se týká ukončení provozu uhelných elektráren v Severním Porýní-Vestfálsku do roku 2030. Ostatních uhelných elektráren v zemi se tyto plány zatím netýkají, nejpozději do roku 2038 by ale stejně měly skončit všechny. Ministrovi Lindnerovi se ale tyto plány nezdají optimální.

„Pro klima je takové datum stejně k ničemu. Ušetřené emise oxidu uhličitého v Německu se totiž mohou kvůli nastaveným evropským pravidlům zvyšovat kupříkladu v Polsku,“ upřesnil v rozhovoru Christian Lindner. Dodal, že zintenzivnit by se měla zejména tamní produkce zemního plynu, neboť nové plynové elektrárny by měly hrát rezervní roli v nově budovaném energetickém mixu.

Německý ministr financí v každém případě vítá, že Robert Habeck jakožto ministr pro hospodářství se věnuje tématu vysokých cen energií. „Konkurenceschopnost naší ekonomiky ale nezajistíme dotacemi,“ uzavřel Christian Lindner.