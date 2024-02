Konec uhlí, rozvoj jádra. Ministerstvo rýsuje novou vizi energetiky

V krátkodobém horizontu řeší koncepce především bezpečný a sociálně přijatelný odchod od uhlí. „Cílem aktualizace Státní energetické koncepce je zajistit pro občany a podniky dostatek energií a zároveň vyrovnat se s výzvou v podobě klimatických závazků a dekarbonizace energetiky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Energetická koncepce je závazná především pro státní správu, čeká na ni však i soukromý sektor, protože má stanovit vizi státu a výhled na chystaná opatření a podpory, které následně vytvářejí podmínky pro investice do energetických zdrojů.

„Česká republika se zaměří na výrazné snížení emisí skleníkových plynů. Cílem je příspěvek k dosažení klimatické neutrality na úrovni EU do roku 2050. Plány naznačují, že v roce 2030 by Česká republika mohla snížit emise až 63 procent oproti roku 1990 a v roce 2050 by se měla přiblížit klimatické neutralitě,“ konstatuje ministerstvo průmyslu ve zprávě k aktualizaci koncepce.

Při proměně tuzemské energetiky se počítá s výrazným rozvojem výroby z obnovitelných zdrojů, přechodným mírným růstem využívání plynu, postupným útlumem výroby z uhlí a stabilní rolí jádra jak při výrobě elektřiny, tak čím dál více i při výrobě tepla.

Základní předpoklady jsou následující:

Koncepce předpokládá snižování využívání uhlí, zejména v souvislosti s výrobou elektřiny a tepla. Po roce 2033 se spotřeba uhlí omezí pouze na neenergetické využití.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů by měl dosáhnout 36 až 44 % primární spotřeby energie do roku 2050.

Strategie zahrnuje rozvoj jaderné energetiky, včetně nahrazení stávajících jaderných bloků, s cílem zvýšit její podíl z aktuálních cca 18 procent na spotřebě na 32 až 42 procent do roku 2050.

V krátkodobém až střednědobém horizontu se očekává zvýšení spotřeby zemního plynu, který bude sloužit jako tranzitní palivo, zejména ve výrobě elektřiny a tepla.

V dlouhodobém horizontu se plánuje postupná náhrada zemního plynu nízkouhlíkovými a obnovitelnými plyny, především biometanem a vodíkem.

Stanovená rozpětí pro jednotlivé energetické zdroje – podíl na spotřebě 2030 2040 2050 Uhlí a uhelné deriváty 13 % 4 % 3-4 % Zemní plyn 20 % 12-16 % 7 % Ropa a ropné produkty 24 % 20-22 % 12-13 % Jaderná energie 22 % 30-40 % 32-42 % Obnovitelné zdroje 21 % 24-27 % 36-44 %