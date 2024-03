Minimální mzda poroste na 47 průměrné mzdy, vláda kývla i na nového šéfa NBÚ

Vláda schválila novelu zákoníku práce, podle které by měla minimální mzda v Česku do roku 2029 odpovídat asi 47 procentům průměrné mzdy. „Přijata by měla být do začátku prázdnin,“ řekl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Zaručené mzdy mají od roku 2025 platit jen pro veřejný sektor, ne pro firmy.