Odehrálo se něco, co životy opravdu ovlivní, vadí SOCDEM rušení zaručené mzdy

„A nevede se o tom veřejná diskuse. Zasahuje to velké množství lidí. Tohle není žádná okrajová věc,“ zdůraznil Zaorálek.

Vláda tento týden schválila novelu zákoníku práce, podle které by měla minimální mzda v Česku do roku 2029 odpovídat asi 47 procentům průměrné mzdy. „Přijata by měla být do začátku prázdnin,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Zaručené mzdy mají podle vládního návrhu od roku 2025 platit jen pro veřejný sektor, ne pro firmy.

„Nemůžeme souhlasit se zrušením zaručených mezd v soukromém sektoru. Pro mnoho zaměstnanců v odvětvích, jako jsou například doprava či sociální služby, by zrušení zaručených mezd mělo negativní dopad,“ reagovala na nápad vlády místopředsedkyně odborové centrály ČMKOS Radka Sokolová.

Vláda podle Zaorálka vůbec neusiluje o dohodu na krocích, které dělá. „Banky, velké korporace, za ty vláda kope. Jediný partner pro vládu jsou velké firmy, ty jediné bere v potaz,“ řekl sociální demokrat.

Zaorálek si rýpl do ministra Lipavského a zastal se Babiše

Kritizoval, že místo takto zásadních věcí preferuje zástupná témata jako byla diskuse o bezpečnostních hrozbách pro Českou republiku.

„Vyřadit opozici tím, že ji označí za bezpečnostní riziko, k tomu by se vláda vůbec neměla uchylovat,“ prohlásil exministr Zaorálek, který se tak obul do současného ministra zahraničí za Piráty Jana Lipavského, jenž za bezpečnostní hrozbu označil předsedu ANO, expremiéra Andreje Babiše.

„Závěr schůze, že je Rusko největší hrozba, je poměrně chudý,“ řekl Zaorálek.