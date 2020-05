I tabákový byznys musí být udržitelný, říká šéf koncernu BAT v Česku

Minulý týden skončil v celé EU prodej mentolových cigaret a cigaret s příchutí. Ty tvoří na našem trhu až 14 procent objemu tabákových výrobků. Jak se s touto ztrátou vyrovnáte?

Dospělým kuřákům chceme dále nabídnout alternativy z oblasti výrobků, které potenciálně redukují rizika související s kouřením a u kterých můžou dál užívat mentolu i dalších příchutí. V posledních dnech zaznamenáváme zvýšený zájem o naše elektronické cigarety Vype.

Takže zákaz mentolek převychová kuřáky na uživatele e-cigaret?

Nejen. Roste i zájem o naše nikotinové sáčky s příchutěmi.

A co nouzový stav a zavřené hospody kvůli nemoci covid-19? To se muselo na prodeji cigaret projevit. Klasické cigarety jsou stále hlavní část vašeho byznysu.

Pokles tam bude. Nicméně u nás se to těžko měří, protože 30 procent obchodu s klasickými cigaretami tvoří příhraniční obchod a ten se úplně zastavil. S rozvolňováním pravidel už jsme ale zaznamenali návrat pultového prodeje ke standardním číslům.

To, že lidé nechodili do hospod a v menší míře i do zaměstnání, se ale na vašich číslech muselo projevit.

Ono nám to spíše nahrálo. Kuřáci se začali více zamýšlet nad svým zdravím i zdravím svého okolí. V jednu chvíli po vypuknutí koronavirové pandemie nám dokonce došly naše elektronické cigarety a velký nárůst jsme registrovali u nikotinových sáčků Lyft, které se dají dobře užívat doma nebo i pod rouškou. Lidé nyní více zvažují alternativy ke klasickému kouření. To je cesta, kterou razíme dlouhodobě.

Zmínil jste příhraniční obchod cigaretami, ten je u nás dost velký. Nebude jeho přiškrcení mít vliv na výběr daně v Česku?

Obrovský. Příhraniční obchod s cigaretami tvoří jenom na spotřební dani a DPH 1,8 miliardy korun měsíčně. K tomu musíme připočíst i další položky pro rozpočet. Do českého příhraničí si jezdí natankovat pohonné hmoty a zároveň koupit alkohol nebo kafe mnoho Němců či Rakušanů.

Nastupuje krize. Stát bude hledat dodatečné příjmy do rozpočtu. Nemáte obavu z toho, že jako jedna z prvních věcí, po kterých sáhne bude zdanění tabáku?

To už se stalo. Letos došlo ke skokovému navýšení spotřební daně na cigaretách. Cena na krabičku se v průměru zvýšila o 10 korun. My se obáváme toho, že jakmile se rozvolní kontroly na hranicích, chytnou se toho nekalí podnikatelé a pašeráci tabáku. Navíc ještě v situaci, kdy budou mít lidé hlouběji do peněženek.

Další položka, po které by daňová správa mohla sáhnout, je nevyváženost zdanění tradičních cigaret a tabáku pro zahřívání, který měl až do loňského roku daňové prázdniny a jeho podíl na trhu však prudce roste.

Nevyváženost výběru spotřební daně u těchto dvou kategorií není z dlouhodobého hlediska dobrá. Viděli jsme to už loni, kdy poprvé v novodobé historii poklesl výběr daně z tabákových výrobků právě z důvodu rostoucí popularity velmi málo zdaněného zahřívaného tabáku. Tady určitě vzniká prostor pro úpravu sazeb, aby stát mohl naplnit své očekávání pro výběr daně.

To zní skoro jako byste říkal, ať vás stát víc zdaní. Nikdo nechce vyšší daně.

My se nesnažíme hledat krátkodobé taktické příležitosti. I tabákový byznys musí být udržitelný. Jde nám především o předvídatelnost podnikatelského prostředí. Jsme pro to, aby se daně navyšovaly. Ale postupně, aby nedocházelo ke skokům a šokům a zároveň k tomu, aby mezi kategoriemi byla vyváženost.

Ve výsledku se to potom musí projevit i na koncových cenách pro spotřebitele.

Hodně jsme investovali do inovací, výzkumu a vývoje. Stát přistoupil k zahřívanému tabáku, který je i potenciálně méně rizikový, daňově velice velkoryse. Dal nám prostor seznámit kuřáky s alternativami. Nyní ale asi bude muset nastat úprava a zvýšení sazby i na zahřívaný tabák.

Jaké zvýšení by bylo pro vás akceptovatelné?

Když by bylo zdanění zahřívaného tabáku na úrovni 80 procent oproti klasickým cigaretám, tak to pořád nabízí určitou výhodu a daňovou úlevu, která zohledňuje potenciálně menší riziko u zahřívaného tabáku. Věřím, že to stát udělá. Prostředků, kde může předejít schodkům na výběru daně, totiž není mnoho. Pokud by se tak nestalo, tak státní rozpočet přijde naprosto zbytečně jen v letošním roce o 4 miliardy korun, ale v roce 2023 už o 8 miliard korun.

Další na řadě bude zdanění vapování.

Stejně jako tomu bylo u zahřívaného tabáku, tak je to kategorie v relativních plenkách. Takže bychom ocenili, aby tato kategorie nebyla spotřební daní příliš zatížená, aby se širší veřejnost lépe seznámila s touto alternativou. Do budoucna tam ale může dojít k nějakému daňovému zatížení. Vidíme to i u jiných zemí.