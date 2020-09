Zdraží cigarety i tabák. Ministerstvo potřebuje víc peněz ze spotřební daně

„Chtěli jsme v první řadě vybrat víc na řezaném a zahřívaném tabáku, zvýšit jeho daňové zatížení alespoň na 75 procent toho, co z cigarety,“ řekla MF DNES ministryně financí Alena Schillerová. Na rozpočtový výbor minulý týden proto poslanec Jan Volný (ANO) přinesl pozměňovací návrh z dílny ministerstva, který zvyšuje spotřební daň na řezaný tabák o 80 procent.



Pro vyznavače řezaného tabáku by to znamenalo, že třicetigramový balíček nejlevnějšího druhu tabáku, postačující asi na 40 cigaret, zdraží z dnešních 123 na 202 korun. Tabák by tak cenou předstihl cigarety. Nejlevnější krabička v současné vyjde na 97 korun. Letos od března přitom krabička cigaret zdražila v průměru zhruba o 13 korun.

Rozpočtový výbor sice Volného návrh nepodpořil, nicméně ministerstvo ho může nechat načíst ve Sněmovně při druhém čtení.

Peníze navíc resort neodmítne

Ve hře je navíc také pozměňovací návrh, se kterým je ministerstvo ochotno se spokojit. Opoziční poslanec Zbyněk Stanjura (ODS) navrhl, aby se spotřební daň z řezaného tabáku neměnila, ale aby se daň na cigarety zvyšovala rychleji. Příští rok by tak měla vzrůst místo o čtyři koruny za krabičku o osm korun.

„Není to v souladu s naší strategií, ale jako ministryně financí nemůžu odmítnout vyšší příjem ze spotřební daně z cigaret. Uvidíme, co projde na plénu Poslanecké sněmovny,“ říká k tomu Schillerová.

Původní myšlenka podle ministerstva byla přitvrdit s daněmi na zahřívané tabákové výrobky. Ty dnes zatěžuje jen zhruba čtvrtinová spotřební daň oproti tomu, kolik lidé platí v ceně krabičky cigaret. Daň se totiž počítá jinak – podle gramáže tabáku. Podle ministerstva je zvýšení daně na kuřivo v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace. Navíc podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jsou spotřební daně na tabák a spotřebitelská cena cigaret v Česku v mezinárodním srovnání nízké.

Zdražování cigaret, tabáku i doutníků za posledních 16 let. (13. září 2020)

V Česku prodávají přístroje na zahřívaný tabák dva výrobci. Philip Morris nabízí zařízení iQOS s tabákovými náplněmi Heets (podle odhadů má přes 90 procent trhu), British American Tobacco (BAT) prodává Glo s náplněmi Neo.

Zatímco z krabičky cigaret v hodnotě stokoruny jde dnes 80 korun státu (spotřební daň a DPH), u krabičky náplní Heets nebo Neo jde státu pouhých 32 korun. Celkem tak spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků vynesla v roce 2019 asi 600 milionů korun, vybírat se přitom začala teprve od dubna, předtím nebyly zdaněné vůbec.

Hrozba skokového zdražení se firmě Philip Morris nelíbí. „Je vhodnější zvyšovat sazby na všechny tabákové výrobky rovnoměrně, protože to více odpovídá relativní škodlivosti jednotlivých výrobků,“ říká Petr Šebek, ředitel vnějších vztahů Philip Morris ČR. Počet uživatelů iQOS v Česku odhaduje na 320 tisíc.

BAT s vyšším zdaněním kupodivu souhlasí. „Zahřívaný tabák by byl i po navýšení daněn méně než cigarety, což je rozumný kompromis. Daňové příjmy budou optimalizovány, přitom však bude zohledněn i potenciál nižší rizikovosti zahřívaného tabáku,“ říká mluvčí Tomáš Tesař. Připouští přitom, že prozatím neexistují dostatečné důkazy, které by nižší rizikovost potvrzovaly.

Firma očekává, že spotřeba zahřívaného tabáku, který byl v Česku uveden na trh v roce 2017, nadále dynamicky poroste a může tak být tahounem daňových příjmů pro stát. „Pro rok 2030 se předpokládá, že zahřívaný tabák bude představovat již celých 30 procent trhu s tabákovými výrobky,“ říká Tesař. BAT uvádí, že jejich zařízení Glo si koupilo více než 80 tisíc tuzemských uživatelů.

Nezdaněné e-cigarety

Inkaso spotřební daně z řezaného tabáku v roce 2019 činilo podle propočtů ministerstva financí 2,6 miliardy korun. Pravidelně ho kupuje podle odhadů tabákové branže asi 300 tisíc uživatelů.

Ministerstvo se nebojí, že by zdražení tabáku lidi významně odradilo od jeho spotřeby a nasměrovalo jejich poptávku na černý trh. „V uplynulém období rostla velmi rychle průměrná mzda, což přineslo vyšší disponibilní důchody domácností, a tím ochlazení motivací k vyhledávání příležitostí na černém trhu,“ uvedlo.

Ani zvýšeného dovozu ze sousedních zemí se stát nebojí. Na západ od Česka je tabák dražší, na východ se země jako Polsko, Slovensko a Maďarsko chystají spotřební daň zvyšovat také.

Se zvýšením spotřební daně nesouhlasí největší dodavatel tabáku ke kouření na český trh, firma Imperial Brands (má 53 procent trhu). Ta společně s výrobci Japan Tobacco International (JTI) a Philip Morris varuje před přesunem spotřebitelů na černý trh nebo před pašováním z Ukrajiny a Ruska.

„Výběr spotřební daně z řezaného tabáku naopak významně poklesne,“ říká Jiří Sochor, mluvčí JTI. „Může dojít ke změnám v chování spotřebitelů, kteří mohou přejít například na spotřební daní nezatížené e-cigarety,“ tvrdí Šebek.

V elektronických cigaretách dosud nezatížených spotřební daní vidí určitou rezervu pro státní rozpočet i ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Jan Švejnar. „U tabáku je třeba více zvyšovat daně na cigarety a tabákové výrobky ke kouření a méně zvyšovat daně na méně škodlivé alternativy. Stejnou chybou je však současně nezdanění e-cigaret, které nejsou zdraví neškodné,“ uvedl minulý týden na Twitteru. Kuřáků e-cigaret může být řádově 600 tisíc.