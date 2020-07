Úřad požehnal zahřívanému tabáku, může se prezentovat jako „zdravější“

Produkt iqos nadnárodního tabákového gigantu Philip Morris International (PMI) získal od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) označení „upravený rizikový tabákový výrobek“. To znamená, že podle vládní agentury představuje menší zdravotní riziko než tradiční tabákové výrobky. Jde teprve o druhý produkt, který úřad za dobu svého působení registroval pod tímto označením.



Úřad navíc iqos zařadil, jako první produkt na světě, do kategorie takzvané modifikace expozice. Míra škodlivých látek, kterým je lidský organismus vystaven, je podle tohoto hodnocení u produktu iqos menší. Díky tomu může Philip Morris výrobek propagovat výrokem, že je zdravější.

Výkonný ředitel PMI André Calantzopoulos označil rozhodnutí vládní agentury za milník v historii veřejného zdraví. „Desítky milionů Američanů a Američanek, kteří dnes kouří, jednou přestanou. Mnoho z nich však kouřit bude i nadále. Dnešní rozhodnutí FDA umožňuje informovat tyto dospělé, že přechod na iqos je lepší volbou, než pokračovat v kouření,“ uvedl Calantzopoulos.

Autorizace FDA umožňuje výrobci IQOS používat při marketingu tři tvrzení IQOS tabák zahřívá a nespaluje.

Tím se výrazně snižuje tvorba škodlivých a potenciálně škodlivých látek.

Vědecké studie ukazují, že úplný přechod od klasických cigaret k výrobku IQOS významně snižuje vystavení lidského organismu působení škodlivých a potenciálně škodlivých látek.

Podle vyjádření samotné FDA stojí rozhodnutí agentury na vědeckých důkazech, které si společnost PMI nechala vypracovat.

„Údaje a informace, které předložila společnost Philip Morris International, ukazují, že prodej těchto výrobků s autorizovanými informacemi může pomoci dospělým kuřákům zcela zanechat kouření a tím snížit vystavení organismu škodlivým látkám,“ zdůraznil Mitch Zeller, ředitel Centra pro tabákové výrobky FDA.

Druhá strana barikády

Produkt iqos se nicméně nesetkává se všeobecným pochopením a rozhodnutí FDA lze do značné míry brát jako kontroverzní.

„Není dostatečně prokázané, že by riziko zahřívaného, tedy tlejícího tabáku bylo snížené,“ říká doktorka Eva Králíková působící na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v Centru pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici. Také americká nezisková organizace Campaign for Tobacco-Free Kids se proti rozhodnutí FDA ohradila.

„Žádost společnosti Philip Morris International má asi tři miliony stránek, dokument je propracovaný, ale nejsou tam důkazy, které by jasně ukazovaly, že to riziko je menší,“ vysvětluje Králíková.

Podle ní je sice v produktech na bázi zahřívaného tabáku menší množství určitých toxických látek v porovnání s kouřem cigaret, nicméně jiných je v iqos zase víc a obsahuje i látky, které v kouři klasických cigaret ani nejsou. „Jedna věc je také rizikovost produktu a druhá věc je jeho návykovost. Máme řadu pacientů, kteří na iqos přešli z cigaret a mají teď větší problém zbavit se této závislosti než předtím tradičního kouření,“ uvádí Králíková.

Hovoří se i o tom, že výrobky na bázi zahřívaného tabáku lákají nekuřáky. Podle nedávno publikované studie tuzemského Státního zdravotního ústavu (SZÚ) deset procent uživatelů iqos či konkurenčního produktu glo nikdy nekouřilo klasické cigarety.

Výrobky na bázi zahřívaného tabáku užívalo v roce 2019 podle dat SZÚ 3,2 procent dotázaných Češek a Čechů.