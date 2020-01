Novým šéfem české pobočky tabákové firmy BAT je Štěpán Michlíček

BAT podle Michlíčka prochází největší transformací ve své historii. „Naše tradiční produktové portfolio, které v minulosti tvořily pouze cigarety, se za poslední dva roky rozrostlo o naše inovativní zařízení glo v kategorii zahřívaného tabáku a nikotinové sáčky LYFT, které jsou jedničkou na českém trhu,“ uvedl nový generální ředitel.

Glo zahřívá tabákové náplně přibližně na 240 stupňů, takže se podle Michlíčka jedná o zážitek velmi podobný kouření, ovšem s potenciálně nižším rizikem. Tabák v cigaretách hoří při teplotách vyšších než 600 stupňů. Na český trh byl výrobek uveden v roce 2018. O rok dříve začal konkurenční Philip Morris distribuovat v Česku výrobky iQOS založené také na zahřívání tabáku.

Rok 2020 ve znamení změn

Letošní rok bude pro tabákový průmysl ve znamení několika změn a novinek. Mimo jiné se firmy připravují na zákaz prodeje mentolových a takzvaných klikacích cigaret s příchutí, které zmizí z pultů obchodů 21. května v celé Evropské unii. Na tabákové náplně do zařízení glo se zákaz nevztahuje.



„Budeme je i nadále nabízet s klikací kapslí nejen s mentolovou příchutí, ale i v dalších variantách,“ dodal Michlíček.

Čtyřiačtyřicetiletý Michlíček vystudoval ekonomii na brněnské Mendelově univerzitě a titul MBA získal na LIGS University v Praze. Od roku 2001 pracoval osm let ve Scandinavian Tobacco, nejdříve jako šéf marketingu, později jako generální ředitel pro Česko a Slovensko. V roce 2008 nastoupil do oddělení marketingu British American Tobacco. V letech 2012 až 2014 pracoval v Londýně pro značku Rothmans, od roku 2014 do konce loňského roku působil jako ředitel marketingu a prodeje BAT ve středoevropském regionu se sídlem ve Varšavě.

British American Tobacco v Česku v roce 2018 klesl zisk o 39 procent na 67,9 milionu korun. Tržby se firmě zvýšily o více než 960 milionů korun na 34,1 miliardy. Společnost prodává cigarety značek Lucky Strike, Pall Mall či Rothmans, v poslední době také zahřívané tabákové výrobky, elektronické cigarety či nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.