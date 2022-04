Na snížení spotřební daně doplatí rozpočet i dopravní stavby, varují ekonomové

Opatření, které má podle dosavadního plánu platit zatím od června do konce září, musí ještě schválit Parlament. Ekonomové jej ale nehodnotí pozitivně, neboť na něj doplatí třeba i Státní fond dopravní infrastruktury, který bude mít méně peněz na obnovu a výstavbu nové infrastruktury.

Aktuálně navrhované snížení spotřební daně z pohonných hmot by však mohlo vést k poklesu cen u čerpacích stanic. Podle ekonomů by čeští spotřebitelé mohli na jednom litru paliva ušetřit až 1,80 koruny. Z litru benzinu se nyní odvádí spotřební daň ve výši 12,84 koruny. U nafty pak jde o 9,95 koruny.

„Spotřební daň vstupuje do výpočtu DPH, která je ve výši jednadvaceti procent. Pokud se snížení spotřební daně do konečných cen pro spotřebitele opravdu promítne, ušetříme na jednom litru paliva kromě ohlášené úlevy i dalších třicet haléřů navíc. Celkem se tedy v ideálním případě sníží celková cena jednoho litru paliva na českých čerpacích stanicích o 1,80 koruny,“ řekl pro iDNES.cz ekonom Aleš Rod.

Vláda chce dodatečným návrhem doplnit již schválený balíček opatření, který zahrnuje zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Podle ekonomů ale případné snížení spotřební daně může odnést státní rozpočet.

„Pokud budeme vycházet z dat roku 2021, tak se v České republice měsíčně spotřebuje asi 666 milionů litrů pohonných hmot. I při zahrnutí nižšího výběru DPH může státní rozpočet kvůli tomuto kroku přijít až o 1,2 miliardy korun za měsíc,“ doplnil Aleš Rod.

Ministerstvo financí ve svém odhadu vyčíslilo výpadek příjmů rozpočtu na 4,2 miliardy korun.

To ale platí za předpokladu, že do Česka nebudou za účelem levnějšího tankování častěji přijíždět lidé z okolních zemí. Nižší ceny by totiž mohly odstartovat tankovací přeshraniční turistiku a možností tedy je, že se snížení spotřební daně do příjmů státního rozpočtu vlastně nakonec příliš nepromítne.

„Je pravděpodobné, že se nižší ceny projeví ve stoupající výtoči paliv. Minimálně v Německu a Rakousku totiž budou ceny v porovnání s Českem zase o trochu vyšší,“ řekl pro iDNES.cz za sdružení dopravců ČESMAD Bohemia Martin Felix.

Ekonomové snížení spotřební daně kritizují

„Snížení spotřební daně není dobrým opatřením. Jde totiž o poměrně drahé, a navíc plošné a málo efektivní řešení, kterému se před tím vláda dlouhou dobu vyhýbala. Přinese značné rozpočtové výpadky. Ceny ropy jsou v posledních dvou měsících velmi volatilní, a i kdyby se snížení spotřební daně do konečných cen pohonných hmot opravdu v plné míře promítlo, tak právě kvůli velké nestabilitě cen ropy to nakonec nebude moc vidět,“ uvedl pro iDNES.cz hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Podobný názor sdílí i Aleš Rod, který je ředitelem výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz. Ten zároveň dodává, že důvodů, proč nejde o vhodné opatření, je podle něj víc. Ovlivnit to totiž navíc může i financování dopravní infrastruktury.

„Ceny na trhu jsou určitým signálem a jejich případné pokřivení prostřednictvím daní často vede k neefektivním rozhodnutím. Problémem také je, že část výnosu ze spotřební daně je použita pro financování státního fondu dopravní infrastruktury, který kvůli tomu může hospodařit s nižšími příjmy. Může tedy mít méně peněz na obnovu a výstavbu nové infrastruktury,“ tvrdí Aleš Rod.

Petrolejáři doplňují, že vysoké ceny pohonných hmot trápí všechny evropské státy. Každá evropská země si podle nich našla pro řešení problému jiný scénář, jak ceny pohonných hmot snížit.

Zároveň tvrdí, že česká vláda do určité míry podlehla v tomto ohledu západnímu tlaku. Kdyby se tam totiž nezlevňovalo, tak by ke snížení spotřební daně v Česku pravděpodobně nedošlo. Navíc se domnívají, že nižší spotřební daň vlastně nastalou situaci příliš nevyřeší.

„Myslím si, že to ničemu moc nemůže. Parlament to může celé schválit třeba až za dva měsíce a za tu dobu se toho může stát mnoho. Buď tady třeba nebude vůbec žádné palivo k prodeji, nebo pohonné hmoty tak zlevní, že se budou zase pohybovat pod hranicí 40 korun,“ dodal předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček.