Dočasné snížení spotřební daně dopravcům nestačí. Chtějí úlevu natrvalo

Snížení spotřební daně na paliva o 1,5 koruny na litr, který ve středu schválila vláda, je podle automobilových dopravců správný krok. Stačit ale nebude. Snížení daně totiž vláda navrhla jen od června do září. A to je podle zástupců kamionových dopravců málo. Snížení spotřební daně na minimum stanovené EU by mělo být trvalé. Požadují navíc další úlevy.