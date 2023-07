Bude méně obilí, ale víc řepky, ukazují první odhady. Ještě však promluví počasí

Sklizeň základních obilovin letos ve srovnání s loňskou nadprůměrnou úrodou klesne o dvanáctinu, naopak řepky by mělo být o pět procent víc. Vyplývá to z prvního odhadu sklizně, který v úterý zveřejnil Český statistický úřad. Ten údaje o sklizni během léta ještě několikrát zpřesní, a to zejména s ohledem na počasí.