Žně jdou letos pomaleji, zemědělci se bojí zavření černomořské cesty

Ozimý ječmen je už skoro pod střechou s meziročně s o trochu lepším výnosem 6,5 tuny na hektar. Začaly se sklízet také první pšenice, kde je výnos s 6,5 tunami z hektaru skoro o tunu lepší než loni. Podle místopředsedy Asociace soukromého zemědělství Jana Staňka je ale situace s loňském nepříliš srovnatelná. Loni bylo sucho na nyní již sklízených místech na Moravě, letos budou podle něj výpadky spíše na východě Čech. Sklizeň tak vidí nakonec podobnou jako loni, kdy se celkem sklidilo obilovin na zrno 8,2 milionu tun, protože v některých regionech bude pokles kvůli menšímu hnojení.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala potrápilo zemědělce letos také počasí. „Jaro mělo studený a pozdní nástup, což se podepsalo i na setí a následném vzcházení porostů jařin a růstu ozimých plodin. Poté došlo v některých oblastech – především ve středních, západních a severních Čechách – ke kombinaci vysokých teplot a zásadního nedostatku srážek, jejichž objem byl hluboko pod každoročním průměrem,“ sdělil MF DNES. Nyní se pak zemědělci potýkají s přívalovými dešti, kvůli nimž polehávají porosty. I tak to ale vypadá na průměrný rok.

Podle odhadů Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesne letos celková úroda základních obilovin proti loňsku o 8,1 procenta na necelých sedm milionů tun. Na vině může být nižší výnos, ale také menší osevní plochy, které se u obilovin snížily o čtyři procenta na 1,25 milionu hektarů.

Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR pak může mít určitý vliv na pokles i nové pravidlo o nechání části pozemků ladem, které se v příštím roce rozšíří. „V souvislosti s válkou na Ukrajině bylo dočasně umožněno odložit povinné uvádění části půdy do klidu, ale v případě, že zemědělec má zájem získat ekoplatbu za vyšší podíl půdy ponechané ladem, musí splnit i podmínku základní plochy uvedené do klidu. V letošním roce tak bylo podle dat ČSÚ ponecháno ladem více než 100 tisíc hektarů,“ vysvětlil.

Obchodníci vyčkávají

Větším problémem pro zemědělce ale zůstávají nedostatečné skladovací kapacity. „Zatímco koncem června bývá na skladě obvykle milion tun obilovin, v letošním roce šlo o 2,5 až 3 miliony tun zásob obilovin jen na českém trhu. Důvodem je také pokles stavů prasat a drůbeže, proto není třeba takový objem materiálu pro výrobu krmiv pro tato hospodářská zvířata,“ popisuje Doležal.

Podle Píchy vyčkává většina obchodníků na trhu s nákupem od tuzemských farmářů. „Dokladem je, že v běžných letech je před sklizní domluven prodej asi 40 procent pšenice a 60 procent řepky. Letos jsou uzavřeny smlouvy na prodej přibližně 5 procent úrody řepky a pšenice není poptávána vůbec. Obchody se zřejmě znovu rozběhnou, až bude jasné, jak se podaří exportovat ukrajinskou pšenici do tradičních trhů a jak dopadne sklizeň obilovin v zemích jižní Evropy, které byly postiženy suchem,“ dodal. Po včera ohlášeném pádu dohody o transportu ukrajinského obilí přes Černé moře se situace ještě více znepřehlednila.

Ceny na burzách rostou, problémem bude podle komory ale hlavně logistika. Podle Doležala hrozí kolaps trhu, hlavně ve střední a východní Evropě. „Faktická realizační cena pro domácí produkci výrazně pod úrovní, kterou nabízí burza,“ vysvětluje. Podle Staňka se nakonec problémy s dopravou vyřeší, s cenami to bude horší.

„Dřív se to vozilo po vodě do Dunaje a do Hamburku,“ doplnil s tím, že se občas stávalo, že nebyl dostatek vody ke splavnění. Nyní převáží podle něj obilí z jižních Čech kamiony do bavorského Straubingu, kde je skladovací uzel. Jakou cenu si ale obchodníci s plnými sklady řeknou, je podle něj jiná věc.

Obilí včera podle údajů zdražilo podle jednotlivých trhů maximálně o několik procent, proti loňsku je ale levnější zhruba o třetinu. Loni ale měli také zemědělci podle ČSÚ rekordní zisky. Podle šetření Zemědělského svazu ČR došlo k navýšení meziročně o 142 procent na 22 miliard Kč. Podle dat ČSÚ, který ale hodnotí podnikatelský důchod, pak na 27,9 miliardy Kč. Svaz však avizoval, že za letošní rok zisk kvůli nákladům enormně klesne.