Dobře za horka není ani na vsi. Lidem by prospěla siesta, říká klimatolog

Které lokality jsou ve městech a vesnicích nejkrizovější?

Ve městech je situace nejhorší v historických centrech a průmyslových oblastech, zde bývá teplo pro lidi nejkritičtější. Zatímco na vesnici jsou problémem pole, která se nechávají ladem a drží v sobě obrovské množství tepla. Za jediný prostor vhodný k útěku před vysokými teplotami považuji les ideálně ve vysokých horských oblastech.

Jak podle vás Češi zvládají současné teploty i v souvislosti s globálním oteplením?

Češi jako populace dobře snáší současné vysoké teploty a zvládají reagovat i na důsledky způsobené globálním oteplením. V některých rizikových povoláních, která musí snášet vysoké teploty, bych ale přesto byl pro zavedení alespoň tříhodinové siesty, přesně jak tomu je v oblasti Středomoří.

Ve městech rozhodně chválím vznik zelených střech, které se v nových výstavbách často stávají klasickým prvkem. Je ale nutné si přiznat, že zelené střechy jsou nápadem budoucnosti, ale jejich dosah je zatím značně omezen. Jen těžko si lze představit, že by se zelené střechy začaly budovat například na Staroměstském náměstí nebo v rozsáhlých průmyslových komplexech.

Co je největším problémem naší krajiny?

Za největší problém považuji neschopnost půdy vstřebávat vodu, úzce to i souvisí s horkem a suchem. Naše krajina se stále nevzpamatovala z velkého sucha z let 2014 - 2018, míra podzemních vod se i přes deště a příjemné jaro nijak nezlepšila.

Jasným příkladem je, že od doby tohoto sucha stačí jen pár dnů vysokých teplot a krajina opět trpí. Je to jako by v té krajině něco navěky zmizelo, dříve se totiž s takovými podmínkami dokázala vypořádat.

Půdní eroze je obecně dlouhodobým problémem zemědělství v Čechách. Ochuzuje totiž zemědělské půdy o jejich nejúrodnější části tím, že zvyšuje štěrkovitost a snižuje podíl živin a humusu, proto půda přichází o svou pestrost a vodu vsakuje velice špatně.

Oteplují se i noci?

Nacházíme se v mírném podnebném pásu a noci u nás stále jsou relativně chladné, jedná se tak o čas, kdy se celá naše krajina může smysluplně ochladit. Nyní zaznamenáváme, že nocí s tropickými teplotami přibývá, ale nikdy nepřekročí pravidlo maximálně tří tropických nocí za sebou.

Jak tyto podmínky zvládají řeky?

V tomto ohledu máme dva největší problémy a tím je vysychání a celkové oteplení vody. Řeky jsou u nás devastovány jak vysycháním, tak nárůstem teploty, právě růstem tepla se řeky v podstatě zabíjí zevnitř, u rybníků a jezer je situace stejná.

Můžeme i nadále v zimě očekávat sníh?

Sníh se dále v našich končinách vyskytne, ale především v horských oblastech. Nutno zmínit, že se po delší dobu udrží hlavně v těch nejvyšších polohách. Tam také můžeme se zimními radovánkami nadále počítat.