Meteorologům už docházejí barvy. V Česku bude 37 stupňů, v Evropě ještě víc

„V sobotu bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Proto počítejme s velmi vysokými teplotami mezi 33 a 37 stupni Celsia,“ popisuje meteorolog ČHMÚ Filip Smola.

„Chladněji“ bude na východě, na Moravě a ve Slezsku, kolem 32 stupňů. Lidé by měli pít co nejvíc nealkoholických nápojů a zdržovat se ve stínu. To platí i pro domácí zvířata.

Po extrémní sobotě slibují meteorologové i další horké dny. V neděli se ochladí jen nepatrně. Od západu přijde studená fronta, která přinese postupně přeháňky a bouřky.

Výstraha Páteční aktualizovaná výstraha varuje před sobotními teplotami nad 34 stupňů v západní polovině Česka a před teplotami nad 31 stupňů v ostatních částech země. Stále platí varování před nebezpečním požárů.

„Stále bude ale velmi teplo, teploty budou dosahovat až 35 °C. Jen v těch nejchladnějších místech teploty nepřekonají tropickou třicítku,“ dodává meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Filip Smola.

Třicítky budou provázet i počátek příštího týdne. Bude skoro jasno, místy polojasno, ojediněle se vyskytnou přeháňky a bouřky. Teploty budou opět vysoké a budou se přes den pohybovat od 28 až k 33 °C. Nejnižší noční teploty budou 20 až 16 °C, postupně 17 až 13 °C.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Dnes je ještě teplý vzduch hlavně nad Francií a Španělskem. Příliv tohoto teplého vzduchu pocítíme hlavně v sobotu – nejvyšší teploty budou v západní polovině Čech atakovat 37 °C. V mapě je rozložení tlakových útvarů a teploty v Evropě dnes a zítra zhruba ve výšce 1,5 km. https://t.co/SP8Ld1HdFq oblíbit odpovědět

Když noční teploty překročí hranici 20 stupňů Celsia, mluví se o takzvané tropické noci. I ty meteorologové očekávají. Během horkých nocí mají lidé spánek kratší, méně hluboký a přerušovaný. Organismus potom hůř regeneruje. Odborníci proto doporučují spát v chladné místnosti a vysoké noční teploty nepodceňovat.

Chladněji není ani u moře

Horko nebude jen v Česku. Na tropy se musí o víkendu připravit i v místech, kam jedou na dovolenou. Na Jadranu bude jasno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou až 34 °C. Teplota moře až 28 °C.

Ve Španělsku bude také jasno, nejvyšší denní teploty až 35 °C, ve Valencii místy až 38 °C. Teplota moře 25 až 28 °C.

Jasné nebe bez mráčku bude i nad Řeckem, nejvyšší denní teploty postupně vyšplhají až na 40 °C. Teplota Jónského a Egejského moře je až 27 °C.

Nejtepleji je ve východním Středomoří a na Kypru. Teploty mohou dosahovat až 42 °C, v oblasti Antalye ojediněle až 44 °C. Teplota moře je až 30 °C.

V horkém létě může při nedostatečném pitném režimu dojít velmi rychle k dehydrataci. Bolest hlavy, únava, závratě nebo tmavě zbarvená moč – to všechno jsou varovné příznaky. Odborníci varují, že pokud se v takovém případě nedoplní tekutiny včas, hrozí i celkové selhání organismu.

„Obecně platí, že denně by se mělo vypít asi 1,5 litru vody. Pokud však v horkých letních měsících teploty výrazně rostou a přesahují třicítku, spotřeba tekutin by měla být o třetinu až polovinu vyšší. Jejich příjem by měl být rozložený rovnoměrně do celého dne,“ zdůrazňuje Cyril Mucha, místopředseda výboru Společnosti všeobecného lékařství.

Lékaři zároveň varují, že denní příděl tekutin určitě není možné nahradit pivem nebo vínem. Alkohol totiž organismus dehydratuje a potřebu tekutin tak paradoxně zvyšuje. Organismus odvodňují i sladké nápoje. Ty způsobují častější močení a větší pocit žízně.

„Močopudně působí i káva, proto se do pitného režimu nepočítá. Společně s kávou by se proto vždy mělo vypít i stejné množství vody,“ dodává Mucha. Pitný režim by podle něj měli rodiče hlídat především u malých dětí, protože ty si o vodu většinou neumějí říct samy.

Pozor na kvalitu vody

S pokračujícím horkým počasím má většina koupacích nádrží v Česku, které sledují hygienici na webu www.koupacivody.cz, stále dobrou kvalitu vody a lidé se v nich mohou bez obav koupat.

V některých jezerech či rybnících se však voda už zhoršila natolik, že pobyt v ní hygienici zakazují nebo nedoporučují. Týká se to třeba plzeňských jezírek Košutka v areálu Škodaland, biotopu v Prostřední Bečvě na Vsetínsku nebo rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku.

Na některých dalších místech pak kvůli horší kvalitě vody hygienici doporučují osprchovat se po koupání čistou vodou.