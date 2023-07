V Česku udeří tropické vedro. Teploty vyšplhají nad 37 stupňů, varuje předpověď

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Extrémní horka můžou způsobit problémy v dopravě. „Hrozí vybočení a lomy kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem,“ dodal ČHMÚ. Lidé by také neměli nechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci.

České dráhy doporučují cestujícím, aby si do vlaku s sebou vzali dostatečné množství tekutin, případně pravidelně užívané léky a sledovali aktuální informace o provozu. Dráhy se v klimatizovaných vozech snaží držet teplotu o zhruba 8 stupňů nižší, než je teplota venkovní.

Pro většinu území Česka je dál v platnosti i výstraha před nebezpečím požárů. „V sobotu se vzhledem k vysokým teplotám vzduchu a převážně suchému počasí stupeň nebezpečí vzniku požárů zejména pro západní polovinu území zvýší na vysoký,“ napsali meteorologové na Facebooku.

Vysoké teploty zůstavnou i v noci na neděli, objeví se i bouřky. „Na řadě míst bude zcela jistě tropická,“ uvedli meteorologové. Podle předpovědi se mohou teploty v noci vyšplhat až na 22 °C. V neděli přes den budou teploty opět atakovat třicítku a mohou se vyšplhat až na 35 °C, v severozápadní polovině Čech kolem 27 °C.

Nejméně dva litry vody denně

V horkém létě může při nedostatečném pitném režimu dojít velmi rychle k dehydrataci. Bolest hlavy, únava, závratě nebo tmavě zbarvená moč – to všechno jsou varovné příznaky. Odborníci varují, že pokud se v takovém případě nedoplní tekutiny včas, hrozí i celkové selhání organismu.

„Obecně platí, že denně by se mělo vypít asi 1,5 litru vody. Pokud však v horkých letních měsících teploty výrazně rostou a přesahují třicítku, spotřeba tekutin by měla být o třetinu až polovinu vyšší. Jejich příjem by měl být rozložený rovnoměrně do celého dne,“ zdůrazňuje Cyril Mucha, místopředseda výboru Společnosti všeobecného lékařství.

Pozor na kvalitu vody

S pokračujícím horkým počasím má většina koupacích nádrží v Česku, které sledují hygienici na webu www.koupacivody.cz, stále dobrou kvalitu vody a lidé se v nich mohou bez obav koupat.

V některých jezerech či rybnících se však voda už zhoršila natolik, že pobyt v ní hygienici zakazují nebo nedoporučují. Týká se to třeba plzeňských jezírek Košutka v areálu Škodaland, biotopu v Prostřední Bečvě na Vsetínsku nebo rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku.