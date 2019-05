PŘEHLEDNĚ: Rodiče, počítejte, jak vyčerpat celých 80 tisíc korun

Čím kratší doba pobírání rodičům zbývá a čím více se dítě blíží čtyřem letům věku, tím aktivnější by rodiče měli být. Výše příspěvku se dá měnit každé tři měsíce a jeho pobírání se dá prodloužit maximálně do čtyř let věku. MF DNES přináší návod, jak rodiče mohou v různých fázích pobírání příspěvku dosáhnout na navýšení 80 tisíc korun.

1 Kritická skupina

Rodiče, kteří příspěvek dočerpají ještě letos anebo v prvních měsících příštího roku, by měli co nejdřív zajít na úřad práce a zpomalit čerpání peněz – nejnižší možná rychlost čerpání je 50 korun měsíčně. Cílem je roztáhnout čerpání do příštího roku – až do měsíce, kdy se jim podaří vyčerpat co nejvíc z 300 tisíc korun.

Jeden příklad za všechny: ti, jejichž dítě oslaví v lednu 2020 čtvrtý rok života, si sáhnou alespoň na část peněz. Na jak velkou, to záleží na maximální možné výši čerpání v jejich případě a ta se odvíjí od výše jejich předchozích příjmů. Kolik to je, lze ověřit na některé z internetových kalkulaček.

Rodič, který měl vysoký příjem (nad 90 tisíc korun měsíčně), může v tomto posledním měsíci vyčerpat téměř 37 tisíc korun z oněch 80 tisíc. Horší možnost bude mít rodič s nízkými příjmy nebo ten, který místo mateřské pobíral rovnou rodičovský příspěvek. V posledně zmíněném případě si v lednu sáhne jen na maximálně 7 550 korun.

V obou případech je třeba si alespoň měsíc předtím příspěvek přenastavit tak, aby v lednu rodič dobral posledních 50 korun z původní výše příspěvku.

Zde je dobré připomenout, že si rodiče mohou zvolit, jestli se bude maximum počítat z výše příjmů otce, nebo matky – záleží, co bude v tu chvíli výhodnější.

2 Rodiče v pohotovosti

Rodiče, kteří příspěvek už čerpají, a plánují ho čerpat i větší část příštího roku, většinou na úřad práce nemusejí utíkat hned. Pro jistotu by však měli rovněž udělat propočet: spočítat si maximální možnou výši čerpání příspěvku (k tomu slouží různé kalkulačky k rodičáku na internetu), a pak se podívat, kolik jim k dnešnímu dni z budoucích 300 tisíc zbývá vyčerpat. Prosté vydělení pak napoví, jestli je současné délka čerpání dostatečná, nebo zda by měli čerpání zpomalit či zrychlit, aby celou částku vyčerpali.

3 Vysokopříjmoví, pozor!

Jde o rodiče, kteří teď pobírají mateřskou a rodičovský příspěvek na ně teprve čeká. Toto doporučení se týká zejména vysokopříjmových rodičů, kteří chtějí čerpat rodičák velmi rychle – rychlostí až 37 tisíc měsíčně (to jsou ti, kteří brali zhruba nad 90 tisíc korun měsíčně). V momentě, kdy o něj budou žádat, by si měli spočítat, na kolik měsíců a v jaké výši by si ho měli nastavit, aby stihli vyčerpat celých 300 tisíc korun.

Maximální rychlost čerpání se počítá podle předchozí výše platu, nebo u podnikatelů podle výše placeného nemocenského pojištění určitou dobu před porodem.

4 Rodiče v pohodě

Ti, kdo příchod potomka čekají nebo plánují až po 1. lednu, se nemusejí ničeho obávat. Budou mít automaticky nárok na celých 300 tisíc korun. A na 450 tisíc korun rodiče dvojčat a vícerčat. Pro připomenutí – nárok na rodičák končí v okamžiku vyčerpání částky, nebo dovršení čtyř let věku dítěte, nebo v momentu, kdy rodina čeká další dítě a rodič začne pobírat mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Součástí změn kolem rodičovského příspěvku je také rozšíření počtu hodin, kdy lze dítě mladší dvou let nechat v cizí péči (ve školce), pracovat a současně pobírat příspěvek. Z povolených 46 hodin měsíčně to bude až 92 hodin.