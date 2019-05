Prudký nárůst minimální mzdy neuškodil, další zvýšení už může být problém

1:11 , aktualizováno 1:11

Skokový růst minimální mzdy zaměstnance na úřady práce neposlal. To je závěr studie ekonomů z akademického pracoviště IDEA CERGE-EI, která zkoumala její prudký nárůst během nedávné doby. Zvedly se také další mzdy a odbory tlačí na další navyšování minima. To by však už mohlo ekonomiku, která začala zpomalovat, ohrozit.