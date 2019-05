Babiš a Schillerová představí plány s rozpočtem i rodičovským příspěvkem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Setkala jsem se k tomu ve čtvrtek s paní ministryní financí a myslím, že jsme se shodly na verzi, se kterou jsem přišla minulý týden,“ řekla v neděli v televizi Prima ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Jde o to, že rodičovský příspěvek by měl vzrůst z 220 na 300 tisíc korun, ale dostávaly by ho jen ti rodiče s dětmi do čtyř let, kteří v té době příspěvek na své dítě stále ještě budou pobírat.





Ještě minulý týden, než Maláčová řekla, že se s Schillerovou dohodla, se Babiš k návrhu ČSSD vyjadřoval zdrženlivě. Řekl, že je to „třetí různá verze návrhu“ sociální demokracie. „Chápu, že ČSSD hýří před evropskými volbami různými nápady, ale měli by dodržovat to, co bylo dohodnuto na koalici,“ řekl.

ČSSD chce 8,6 miliardy korun na pokrytí vyššího příspěvku získat zavedením bankovní daně, kterou dosud hnutí ANO odmítalo. Zároveň chtějí ANO a ČSSD sestavit rozpočet na příští rok se schodkem do 40 miliard korun.